La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve

Un temporal, provocado por la interacción de la borrasca "Francis", una masa de aire ártico procedente de Escandinavia y un flujo frío que recorrerá el Atlántico, amenaza con cubrir de blanco media Asturias. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se desplomará este domingo hasta los 400- 300 metros al final del día. Lo peor, no obstante, en el Principado se espera para el día de las cabalgatas, y en especial, para la jornada de Reyes.

Cómo montar las cadenas del coche en 7 sencillos pasos / LNE

Ante esta compleja previsión meteorológica, la Dirección General de Tráfico, la DGT, ha alertado de que la Aemet ha activado el aviso amarillo por nevadas en el Principado y ha pedido máxima precaución a los conductores. "Importante planificar los desplazamientos, consultar el estado de las vías y, si viajas por zonas con nieve el domingo, hacerlo por la mañana", expresan a través de sus redes sociales.

El temporal cerrará puertos y obligará a llevar cadenas en otros muchos altos así como en carreteras. En los Picos de Europa hay, además, riesgo "notable" de aludes. En este sentido, la Guardia Civil ha advertido de un error que puede acarrear multas de hasta 200 euros y ha explicado, mediante un vídeo, cómo se ponen las incómodas cadenas.

¿Cuándo hay que poner las cadenas?

Según la normativa, el uso de cadenas es obligatoria cuando una señal específica lo indica (la señal R‑412) o cuando las condiciones meteorológicas así lo exigen. Muchos conductores, sin embargo, cometen el fallo de colocar las cadenas en el eje equivocado. Y es que no siempre se ponen en las ruedas delanteras. En vehículos de tracción trasera deben ir en el eje trasero, y en los que tienen tracción total se recomienda consultar el manual del fabricante para saber cuál es la opción correcta.

¿Los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas?

No siempre ni en todos los casos los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas. Los más básicos son los M+S y, aunque garantizan más seguridad que el resto de ruedas, no sustituyen a las cadenas cuando son obligatorias. Solo los neumáticos 3PMSF son los que eximen del uso de cadenas. Si las ruedas no son de este tipo, la Guardia Civil puede poner una multa a los conductores de 200 euros.