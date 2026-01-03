La izquierda asturiana condena el ataque "ilegal" contra Venezuela y la derecha ve "esperanza" tras la detención de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras el ataque sobre Venezuela empieza a provocar las primeras reacciones en Asturias. Izquierda Unida ha expresado su “firme condena a los bombardeos”, una agresión militar que considera “ilegal, criminal, injustificable y profundamente reprobable, que vulnera de manera flagrante el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

“Esta acción no tiene relación alguna con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de la democracia, como se pretende justificar, sino que responde a una lógica de dominación y control sobre los recursos naturales estratégicos de un país soberano. Se trata de una intervención guiada por intereses geopolíticos y económicos que desprecia la legalidad internacional y el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro”, sentencia Ovidio Zapico, coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio.

El partido exige el cese inmediato de los bombardeos y reclama al Gobierno de España, a la Unión Europea y a la comunidad internacional “una posición clara y activa frente a esta escalada bélica”. A su parecer, es “imprescindible” la convocatoria urgente del Pleno de las Naciones Unidas “para abordar una agresión que constituye uno de los ataques más graves al orden internacional en décadas”.

“O se está con el derecho internacional construido tras el nazismo o se está con el totalitarismo”, afirma Zapico, para quien guardar silencio ante estos hechos equivale a aceptar “un nuevo orden mundial basado en la fuerza del más poderoso y no en la justicia de la ley”.

IU Asturias traslada toda su solidaridad al pueblo “hermano” venezolano, “víctima de una agresión externa que solo genera sufrimiento, inestabilidad y violencia”, a la vez que reafirma “su compromiso con la paz, la soberanía de los pueblos y la defensa del Derecho Internacional como única garantía de convivencia y justicia global”. “Esperamos una reacción unitaria de rechazo en toda la izquierda”, añaden.

Para Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies, considera que "la escalada de tensiones en Venezuela responde, una vez más, a una política exterior irresponsable impulsada por Donald Trump y por los intereses económicos de las grandes petroleras". "Este modus operandi nada tiene que ver con la defensa de la paz ni de los derechos humanos. La solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista, sino del diálogo, el respeto a la soberanía de los pueblos y el fortalecimiento de la paz", afirma.

El PP espera que Venezuela "recupere su democracia"

Lectura contraria hacen desde la derecha asturiana. El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, está siguiendo con "cautela y esperanza" los acontecimientos que están sucediendo con Venezuela. Un país que espera "recupere por fin su democracia y se respeten los resultados que el pueblo ya decidió en las elecciones robadas por Maduro, para lograr un futuro en paz y libertad".

"Todo nuestro apoyo al presidente electo Edmundo González y al premio Nobel de la Paz María Corina Machado", añade.

Queipo insta además a la izquierda española y asturiana a que "abandone su apoyo, tácito en algunos casos y abiertamente de respaldo en otros, a la dictadura" y desea que Venezuela "se incorpore, como su pueblo merece, al mundo libre y democrático".

En este sentido, no olvida tampoco a los asturianos que viven en Venezuela. Y a los muchos venezonales que llegaron a Asturias "huyendo de un régimen dictatorial y cruel, y con los que, desde el Partido Popular de Asturias, nos hemos manifestado en numerosas ocasiones para reclamar la libertad y la democracia en Venezuela".

Vox celebra un mundo "un poco más libre"

Por su parte, en Vox Asturias se remiten al mensaje de su líder Santiago Abascal en sus redes sociales en el que asegura que "hoy el mundo es un poco más libre". "Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello. Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán", escribe.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, espera que esta acción sea "el inicio de la transición democrática en Venezuela".

Convocatoria de repulsa en Gijón

Los sindicatos también han reaccionado al ataque de Estados Unidos a Venezuela. Esta tarde, a las 18.00 horas, hay convocada una concentración en la plaza de Parchís "en repulsa a esta agresión injustificable e ilegal contra Venezuela". UGT y CCOO advierten de que "el uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una injerencia inaceptable y una grave vulneración del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas".

Consideran que "ante esta fragrante vulneración del derecho internacional, la comunidad internacional no puede mantenerse en silencio". "La Unión Europea, de acuerdo con los principios de su política exterior debe contribuir a resolver conflictos y promover el entendimiento internacional a través de diplomacia y el respeto de las normas internacionales", insisten.