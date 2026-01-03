Los médicos irán otra vez a la huelga este mes y amenazan con "un paro indefinido a cara de perro" si no se cumplen sus exigencias

Las movilizaciones de los sanitarios llevadas a cabo en la segunda mitad de 2025 tendrán una continuidad inmediata en este año que acaba de comenzar. Unos 4.000 médicos asturianos están convocados a una nueva huelga que se desarrollará los días 14 y 15 de este mes –miércoles y jueves– en todo el territorio nacional. Si las demandas de los profesionales no se ven satisfechas, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) sostiene que será "inevitable" una huelga indefinida "a cara de perro, probablemente en febrero".

Los facultativos asturianos mantienen abiertos dos frentes de protesta. A nivel estatal, contra el Ministerio de Sanidad -dirigido por Sumar-, al que reclaman la retirada de la actual propuesta de reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias y un marco estatutario laboral y salarial exclusivo para los médicos que venga a reconocer tanto su "responsabilidad" como sus aportaciones reales al sistema sanitario público.

Y, a nivel autonómico, con la Consejería de Salud del Principado –en manos del PSOE– se mantiene abierto un tira y afloja iniciado con un día de huelga celebrado el pasado 3 de octubre. Entre las exigencias pendientes de concesiones figuran blindar la responsabilidad del médico; aumentar la flexibilidad horaria con el objetivo de facilitar la conciliación; reducir las horas de guardia y conectar esos excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación; y, en el ámbito de Atención Primaria, pactar avances en manutención, desplazamientos y ajuste de las agendas. "Ha habido avances, pero limitados", sostiene el SIMPA.

A juicio del SIMPA, las políticas impulsadas por el Ministerio de Sanidad están dando lugar a una reunificación del movimiento médico como hace años que no se veía. De este frente común forman parte la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Lo llamativo del caso es que, aunque las medidas que se rechazan son las del Ministerio de Sanidad, los efectos de las movilizaciones recaen sobre los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias de gestionar la sanidad.

En 2025, se contabilizaron seis días de huelga médica a nivel nacional. Tuvieron lugar el 13 de junio, el 2 de octubre y entre el 9 y el 12 de diciembre. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 21 de diciembre, las huelgas médicas que se lleven a cabo en el arranque de 2026 parecen estar bien pertrechada en Asturias. Unos 2.000 facultativos de la región –la mitad de la plantilla– han aportado dinero para la denominada "caja de resistencia". Se trata de una recaudación de fondos organizada por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) que pretende compensar las pérdidas de los profesionales que hacen huelga.

Desde hace largo tiempo, la táctica de las huelgas médicas en todos los lugares consiste en que, aunque son unos pocos cientos de profesionales los que hacen paros –prioritariamente anestesistas, radiólogos o cirujanos–, la actividad quirúrgica o de pruebas se aplaza en buena medida. Y entonces, en el presente caso de Asturias, dos millares de facultativos comparten el perjuicio económico de los huelguistas.