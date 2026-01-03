¿Un nuevo amor para «Miss Asturias»? Claudia Montes afronta con ilusión el nuevo año
La gijonesa ha iniciado una relación con una persona de Madrid que ha conocido recientemente aunque mantiene con celo su identidad
A. E.
El nuevo año 2026 ha entrado con ilusión para la asturiana Claudia Montes, conocida como «Miss Asturias» y quien mantuvo una relación de amistad con el exministro José Luis Ábalos. El pasado 2025, Claudia Montes tuvo varias apariciones en programas de televisión para defenderse de acusaciones, declaró ante el Tribunal Supremo y ante el Senado en la comisión parlamentaria que investigaba las «mordidas» en el ministerio de Transportes y vinculadas al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y denunció públicamente con grabaciones los amaños llevados a cabo en Logirail, empresa filial de Renfe, en la que ella trabajó.
No fue un año fácil para la gijonesa, exmilitante socialista que decidió darse de baja en el partido al entender que no había recibido el respaldo que esperaba. También hizo pública una conversación mediante la red social Instagram con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que este la animaba a denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de las que había tenido conocimiento.
Los seguidores de Claudia Montes en las redes sociales se encontraron este fin de año con un enigmático mensaje: «Donde te sanen, donde te hagan reír, donde te cuiden, donde te respeten y donde te quieran, ahí es», acompañado de escenas de parejas felices y enamoradas.
Según ha sabido este periódico De Fuentes próximas a la asturiana, pronto tiene previsto hacer público que ha iniciado una relación que afronta con ilusión. Aunque mantiene en privado la identidad de su romance, se trataría de una persona del ámbito sanitario y con reconocimiento, a quien conoció en el transcurso de una fiesta en Madrid.
