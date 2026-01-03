El Principado destina 1,8 millones a desarrollar bancos de pruebas de nanosatélites y motores de cohete

Iniciativa para impulsar la industria espacial en Asturias. El Gobierno del Principado invertirá 1,8 millones en el desarrollo de dos bancos de pruebas avanzados para nanosatélites y motores de cohetes.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo pone así en marcha el programa de Compra Pública Precomercial (CPP), orientado a reforzar el ecosistema aeroespacial y la innovación tecnológica asturiana.

El proyecto se articula mediante la contratación de servicios de investigación y desarrollo (I+D) para crear infraestructuras tecnológicas inexistentes actualmente en el mercado, que permitan avanzar en la simulación orbital completa de nanosatélites y en la experimentación de motores de cohete para pequeños lanzadores.

Licitación de dos lotes

El Principado ha aprobado el gasto y, en las próximas semanas, la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital procederá a la licitación pública del contrato en dos lotes:

1) El primer lote incluye el diseño y desarrollo de un banco de pruebas de nanosatélites, capaz de integrar en un único sistema todas las funcionalidades necesarias para una simulación orbital completa, como control de orientación, simulación solar y de campo magnético, condiciones de vacío y medición de empuje. Estas capacidades permitirán disponer de tecnología satelital vinculada a redes avanzadas de comunicaciones, 5G e internet de las cosas (IoT).

2) El segundo lote se centra en la creación de un banco de pruebas para motores de cohete, orientado a cubrir las necesidades del sector de pequeños lanzadores espaciales, con empujes de entre 1 y 20 kilogramos de fuerza. Esta infraestructura facilitará, además, la obtención de certificaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA), lo que reforzará la competitividad de las empresas y centros tecnológicos.

La contratación se realizará mediante un procedimiento de compra pública precomercial, un instrumento que permite a la Administración compartir riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias. El objetivo es impulsar el desarrollo de prototipos tecnológicos y fomentar la colaboración público-privada.

Poner en órbita un nanosatélite

El programa se enmarca en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye la puesta en marcha de sandboxes o laboratorios de pruebas, y uno de los fines de este proyecto vinculado al espacio es poner en órbita un nanosatélite que permita testear distintas tecnologías.

El proyecto contará con un plazo de ejecución de 18 meses y una financiación plurianual de 1,8 millones para los ejercicios 2026 y 2027. Con esta iniciativa, el Gobierno de Asturias refuerza su apuesta por la innovación, la investigación aplicada y la diversificación industrial, consolidándose como un territorio atractivo para el desarrollo de tecnología aeroespacial y el acceso al espacio.

El director general de Innovación, Iván Aitor Lucas, ha asegurado que “uno de los grandes objetivos es posicionar Asturias entre las comunidades pujantes en la industria espacial, en lo que se denomina New Space, un sector estratégico de alto valor añadido y gran potencial de crecimiento, y dotar nuestra comunidad de tecnologías de las que ahora carece”.