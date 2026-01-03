Hablan los venezolanos afincados en Asturias, tras la caída de Maduro: "Nos lo tomamos con mucha prudencia, porque otras cabezas del régimen siguen en el país"

Solo en el año 2023 —según la última actualización oficial— llegaron a Asturias 2.503 ciudadanos venezolanos huyendo de la crisis política, social y económica de su país. Esta numerosa colonia venezolana en el Principado se despertó hoy con una noticia que ha sacudido tanto a quienes permanecen en Venezuela como a quienes emigraron: la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, tras una operación militar que incluyó bombardeos durante la madrugada en varias zonas civiles y militares del país, incluida la capital, Caracas.

La información ha sido recibida entre sentimientos encontrados por parte de los venezolanos emigrados en Asturias, que oscilan entre la esperanza, la alegría contenida y prudencia ante un escenario todavía incierto. Muchos celebran lo que consideran un posible punto de inflexión histórico, pero otros temen represalias, un vacío de poder o una escalada de violencia en las próximas horas.

A primera hora de la mañana, Aristóteles Tocuyo, residente en Asturias desde hace varios años, se preguntaba si este suceso supone realmente “el final del régimen”. “Estoy contento porque Maduro está preso, pero la gran pregunta es: ¿y ahora qué pasa?”, reflexiona. Tocuyo insiste en que, pese a la relevancia de la noticia, todavía es pronto para sacar conclusiones. “Por el momento no vamos a tener respuestas claras, hay que esperar a que se confirmen los hechos y ver cómo reaccionan las demás estructuras de poder”, concluye.

En una línea similar se manifestaba Marieia Menes, venezolana afincada en Oviedo, quien asegura estar viviendo la noticia con cautela. “Lo estoy tomando con mucha prudencia porque otras cabezas importantes del régimen, como los hermanos Rodríguez, siguen en el país y mantienen el control de sectores clave”, explica. Menes relata que muchas familias están preocupadas por la situación en las calles y por la posibilidad de enfrentamientos armados. “Estamos pidiéndoles a nuestros familiares que se queden en casa y que no celebren nada de momento. La guerrilla y los grupos armados siguen activos”, advierte.

Aunque lamenta la “incursión armada” y las consecuencias que pueda tener para la población civil, Menes reconoce que “la captura de Maduro es un primer paso que muchos venezolanos llevaban años esperando”. Sin embargo, insiste en que el camino hacia una transición democrática “no será inmediato ni sencillo” y que las próximas horas y días serán determinantes para el futuro del país.