Hablan los venezolanos afincados en Asturias, tras la caída de Maduro: "Nos lo tomamos con mucha prudencia, porque otras cabezas del régimen siguen en el país"
"Estamos pidiendo a nuestros familiares que se queden en casa y no celebren nada de momento", afirman los ciudadanos residentes en la región
Solo en el año 2023 —según la última actualización oficial— llegaron a Asturias 2.503 ciudadanos venezolanos huyendo de la crisis política, social y económica de su país. Esta numerosa colonia venezolana en el Principado se despertó hoy con una noticia que ha sacudido tanto a quienes permanecen en Venezuela como a quienes emigraron: la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, tras una operación militar que incluyó bombardeos durante la madrugada en varias zonas civiles y militares del país, incluida la capital, Caracas.
La información ha sido recibida entre sentimientos encontrados por parte de los venezolanos emigrados en Asturias, que oscilan entre la esperanza, la alegría contenida y prudencia ante un escenario todavía incierto. Muchos celebran lo que consideran un posible punto de inflexión histórico, pero otros temen represalias, un vacío de poder o una escalada de violencia en las próximas horas.
A primera hora de la mañana, Aristóteles Tocuyo, residente en Asturias desde hace varios años, se preguntaba si este suceso supone realmente “el final del régimen”. “Estoy contento porque Maduro está preso, pero la gran pregunta es: ¿y ahora qué pasa?”, reflexiona. Tocuyo insiste en que, pese a la relevancia de la noticia, todavía es pronto para sacar conclusiones. “Por el momento no vamos a tener respuestas claras, hay que esperar a que se confirmen los hechos y ver cómo reaccionan las demás estructuras de poder”, concluye.
En una línea similar se manifestaba Marieia Menes, venezolana afincada en Oviedo, quien asegura estar viviendo la noticia con cautela. “Lo estoy tomando con mucha prudencia porque otras cabezas importantes del régimen, como los hermanos Rodríguez, siguen en el país y mantienen el control de sectores clave”, explica. Menes relata que muchas familias están preocupadas por la situación en las calles y por la posibilidad de enfrentamientos armados. “Estamos pidiéndoles a nuestros familiares que se queden en casa y que no celebren nada de momento. La guerrilla y los grupos armados siguen activos”, advierte.
Aunque lamenta la “incursión armada” y las consecuencias que pueda tener para la población civil, Menes reconoce que “la captura de Maduro es un primer paso que muchos venezolanos llevaban años esperando”. Sin embargo, insiste en que el camino hacia una transición democrática “no será inmediato ni sencillo” y que las próximas horas y días serán determinantes para el futuro del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas