Sello nacional al área de Urgencias del HUCA por optimizar el uso de antibióticos
El equipo PROA, configurado por Pablo Herrero y Cristina Calzón, centra su trabajo en evitar medicaciones innecesarias en las infecciones de orina
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) por la implantación de un programa de optimización del uso de antibióticos (PROA) en el servicio de Urgencias.
Los grupos encargados de esta labor promueven buenas prácticas para un uso racional de los antibióticos que evite la expansión de las resistencias a estos fármacos.
"En nuestro caso, lo que se reconoce es que hemos pasado de un procedimiento más casero a otro en el que integramos toda la información en la plataforma informática Millenium, que es muy ágil para filtrar a los pacientes", explica Cristina Calzón, especialista del área de Farmacia del complejo sanitario ovetense.
Pablo Herrero, jefe de sección en Urgencias, indica que la labor que desarrollan consiste en "revisar todos los cultivos de orina que se piden desde Urgencias e intentar ajustar el tratamiento a los resultados del antibiograma, o bien quitar el tratamiento si el cultivo dio negativo".
Un programa transversal
Los equipos PROA son uno de los objetivos del Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN). En el HUCA, funcionan desde 2018. Un año más tarde llegaron a Urgencias, un servicio estratégico porque pauta buena parte de los tratamientos antibióticos de los pacientes.
Pablo Herrero y Cristina Calzón, especialistas de área de las Unidades de Gestión Clínica de Urgencias y de Farmacia, respectivamente, conforman el PROA de Urgencias del HUCA. El programa del hospital para la reducción del uso de antibióticos implica también a profesionales de la UVI, Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas, Pediatría y Microbiología.
Relación con los centros de salud
El reconocimiento de la SEFH realza la integración de los datos dentro del sistema Millenium, lo que favorece un tratamiento más ágil. También destaca la relación del equipo con la red de Atención Primaria, que garantiza el acceso a la información desde todos los niveles asistenciales y, por tanto, la continuidad en los tratamientos.
Lo primero que se hizo desde el equipo PROA para mejorar el tratamiento antibiótico fue analizar las infecciones más prevalentes en Urgencias, un servicio en el que destacan las respiratorias y urinarias. Estas últimas, las de orina, son las que mayor probabilidad tienen de recibir el alta con un tratamiento antibiótico.
El objetivo de los equipos PROA es evitar el abuso de los antibióticos, especialmente para evitar las resistencias que se generan en pacientes que tengan cultivos negativos. El análisis de los datos, con los que actualmente se está desarrollando una tesis, revelará si se cumple el objetivo final, que es la disminución del número de pacientes que vuelven a consultar por cuadros infecciosos que no presentan buena evolución.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad