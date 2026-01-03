El temporal "Francis" amenaza las cabalgatas de Reyes de toda Asturias: nieve "a cotas bajas", mucho frío, y para colmo, fuertes chubascos y tormentas en el litoral
La Aemet pone en alerta el lunes la Cordillera y los Picos por grandes nevadas por encima de los 600 metros, aunque los copos podrían llegar a los 200 ya el domingo
El peor día será, no obstante, el de Reyes, con temperaturas que en Oviedo no superarán los 4 grados
Ya hay una cabalgata de Reyes, y encima de las más importantes de Asturias, que ha tenido que adelantar su salida ante el temporal de frío, lluvia y nieve que se avecina. El Ayuntamiento de Oviedo ha tomado la decisión de que la comitiva de la capital parta de la calle Santa Susana a las cinco de la tarde, hora y media antes de lo previsto. Pero no será la última en hacerlo, a la vista de la mala previsión meteorológica. La borrasca "Francis" amenaza las cabalgatas de toda la región.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para ese día, el lunes, una alerta amarilla en la Cordillera y los Picos por acumulaciones de nieve de cinco centímetros en 24 horas a partir de los 600 metros. Aunque lo más significativo de este temporal es que podría nevar en "cotas bajas". Según la última actualización de la Aemet, "el progresivo role del viento a componente norte sobre la fachada cantábrica ocasionaría aquí una intensificación de las nevadas a partir del mediodía, con cotas en torno a los 400-600 metros".
¿Nieve en Oviedo?
Aunque la incertidumbre es alta, debido a la "complejidad" del fenómeno, tampoco se descarta que pueda nevar todavía más abajo, llegando incluso los copos a la ciudad de Oviedo. De hecho, para este domingo se prevé que la cota al final del día descienda hasta los 200-300 metros.
Precipitaciones fuertes y tormentas
Además de nieve, para el lunes de las cabalgatas se espera mucho frío y chubascos. La Aemet avisa de que las precipitaciones podrán ser "localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral al final del día". Por su parte, los termómetros los 10 y 0 grados. Para Oviedo, por ejemplo, se espera una mínima de 0 y una máxima de 8. En Gijón, el mercurio estará entre los 3 y 10, y Avilés entre los 2 y 10.
El día álgido, el de Reyes
¿Y Reyes? En realidad, será el día álgido del temporal. Así lo explicó el delegado territorial de la Aemet, Ángel Gómez, en LA NUEVA ESPAÑA: "En principio, será el martes 6 de enero (día de Reyes), desde el principio de la madrugada cuando se espera mayor cantidad de nieve. Esperamos que esto afecte más a la mitad oriental de Asturias".
Para el martes se prevé un desplome aún mayor de las temperaturas. Así, Oviedo registrará una mínima de 1 bajo cero y una máxima, de tan solo 4 grados. De igual forma, la mínima en Langreo será de menos 1 y la máxima de 5. En la costa también estará que tirita: 2 grados de mínima y 8 de máxima en Gijón, y 1 y 7 grados en Llanes.
¿Por qué pasa esto?
El meteorólogo Ángel Gómez explica con detalle cuál es la situación a día de hoy. "La masa muy fría llega del interior de Europa, con lo que estará muy seca y dejará por sí misma poca precipitación. En el este e interior de la Península Ibérica, las nevadas se producirán porque el aire húmedo y relativamente cálido proveniente del Mediterráneo y el de latitudes subtropicales que trae la borrasca profunda 'Francis' atravesarán una capa de aire frío en niveles bajos de la atmósfera", comenta. Sin embargo, añade, "esta parte del episodio afectará poco a Asturias".
A todo lo anterior se sumará un flujo frío que llegará a la cornisa Cantábrica, pero que "no procederá del interior de Europa, sino que vendrá del norte y realizará un recorrido sobre el Atlántico, en que cogerá humedad y se inestabilizará". Este fenómeno en concreto es que cubrirá buena parte de Asturias de blanco
