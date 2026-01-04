Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 500.000 euros para un centenar de proyectos innovadores de autónomos y pymes asturianos

El Gobierno regional, a través de la Agencia Sekuens, concede ayudas a 95 emprendedores para programas de digitalización, asesoramiento tecnológico y consultoría

Las ayudas de la Agencia Sekuens benefician a 95 emprendedores.

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, destina 503.750 euros a financiar 104 proyectos innovadores promovidos por pymes y autónomos asturianos. Estas iniciativas, enmarcadas en el programa "Cheques de Innovación y Desarrollo Empresarial", cofinanciado con fondos Feder, movilizarán una inversión global de 914.440 euros y beneficiarán a 95 emprendedores.

El objetivo es reforzar la competitividad, la modernización y el crecimiento del tejido empresarial. La resolución de la convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a través del siguiente enlace: https://goo.su/pzbLwcQ

El programa se articula en dos líneas:

-Cheques de innovación, que concentran la mayor parte del apoyo, con 488.750 euros para un centenar de proyectos orientados a asesoramiento tecnológico, digitalización, certificación y diseño. Estas actuaciones movilizarán 884.440 euros.

-Cheques de desarrollo empresarial, que respaldan cuatro proyectos con 15.000 euros para crecimiento empresarial y protocolos familiares, con un gasto total de 30.000 euros.

Balance de seis años

Desde 2019, este instrumento se ha consolidado como uno de los principales apoyos al emprendimiento en Asturias: 763 proyectos financiados, 6,8 millones de inversión movilizada y 3,7 millones en subvenciones que han financiado a casi 500 pymes y autónomos.

De ellos, 681 corresponden a cheques de innovación, centrados en digitalización y asesoramiento tecnológico, y 82 a Desarrollo Empresarial, orientados a profesionalización y continuidad.

El programa forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la mejora competitiva, en línea con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).

