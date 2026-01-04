Agenda: qué hacer hoy domingo 4 de enero en Asturias

Oviedo

Mercado de Navidad en Oviedo

El Mercado de Artesanía se instala en la plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño, con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12.00 a 20.00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltasar harán su primera aparición a las 16.30 horas en la sala de cristal del Palacio de Congresos y Exposiciones. Estarán hasta las 20.00 horas recibiendo a los niños y se habilitará un acceso prioritario para menores con reconocimiento de discapacidad. Durante la primera media hora, no habrá música y se reducirán los estímulos visuales, con el objetivo de crear un entorno más calmado y accesible. Además, se contará con bucles magnéticos y pictogramas como apoyo a la comunicación y comprensión para los niños que lo necesiten.

Naviland

El Teatro Campoamor acoge el espectáculo "Naviland: El musical donde los sueños cobran vida", una propuesta familiar que podrá verse en dos funciones, a las 16.30 y a las 19.00 horas. El montaje tiene una duración aproximada de 75 minutos y las entradas están a la venta a un precio de 20, 18 y 15 euros, según la localidad.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, afronta su última jornada en el recinto ferial Luis Adaro. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Gijón Arena

A las 12.30 horas, en la plaza de toros de El Bibio, tendrá lugar "Aladdin. El Musical".

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación "Inverland", con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 22.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas.

Festival Semana Mágica

A las 19.00 horas, en el teatro Jovellanos, el hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, ofrecerá un espectáculo de hipnosis para poner el broche al Festival Internacional XI Semana Mágica.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 y 16.30 horas, se ofrecerá la obra de teatro infantil "Navidades con sabor a cuento", enmarcada en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas, concierto de Año Nuevo a cargo de "Ensemble 4.70". Además, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de "Pepo K-Libre" en la sede de la Asociación Artística Gijonesa, en la calle Severo Ochoa.

Antiguo Instituto

Hasta el 7 de enero puede visitarse la exposición "River", de Irene del Pino, en el marco de los XXII Encuentros Fotográficos de Gijón.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Recepción del Príncipe Aliatar

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Vestíbulo de la Casa Consistorial (Plaza España). El emisario de los Reyes Magos recibirá a los niños y niñas para recoger las cartas que contienen sus deseos para que se plasmen en realidades de juguetes y regalos tras la noche más mágica del año

Taller "Mi agenda de 2026"

Se trata de un taller dirigido a un público de 6 a 14 años que empieza a las 17.00 horas. Se trata de diseñar las agendas para el nuevo año. Dispone de 25 plazas y tiene una duración de unos 90 minutos. Será en la carpa de N’Avilés, en la pista de La Exposición.

Mercado Artesano de Navidad

Una veintena de puestos donde los visitantes tendrán oportunidad de adquirir productos como joyería, marroquinería o ropa en una fecha clave como es Navidad. El horario de apertura al público será cono norma general de 11.30 a 21.00 horas. que el horario pasa a ser de 11:30 a 20:00 horas.

Tren Navideño

El tren navideño recorre las calles más céntricas de la ciudad entre las 16.00 y las 21.00 horas. La salida y la llegada es en la plaza de España.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Se podrá visitar todos los días, en horario habitual de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El 24 y el 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Y el 1 y 6 de enero, solo por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirán de 11.30 a 20.00 horas hoy.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Teatro y música en Lena

El grupo "Gato Negro Teatro y Música" ofrece hoy en Pola de Lena el espectáculo "Los fantasmas de la Señora Scrooge", con la organización de la Asociación de Amas de Casa de Lena. Será a las 19.00 horas en el teatro Vital Aza. El precio de la entrada es de cuatro euros.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Estará cerrado los días 24, 25 de diciembre y 1 de enero.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ruta de los belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Para grupos de más de 25 personas es obligatoria reserva previa (teléfono 985 89 29 38 o correo rutadebelenesvillaviciosa@gmail.com); el horario de visita de grupos será de 16.30 a 17.00 horas.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición de ajuares en Candamo

"Ajuares transformando huellas" es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de "mujer objeto" la artista lleva al espectador al concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de "ajuar". Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Mercado mensual en Santa Eulalia de Oscos

Como cada primer domingo de mes, hoy se celebra el mercado mensual de Santa Eulalia de Oscos. El certamen permite ver y comprar una gran variedad de productos de la zona, alimentos ecológicos y artesanía. Los puestos se instalan en la plaza Sargadelos, de once de la mañana y las siete de la tarde. Los días de mercado, la hostelería local ofrece un menú especial.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada es de 5 euros.