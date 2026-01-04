Alerta especial de la UME por la borrasca "Francis": esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado por la nieve en la carretera

Todo el país, salvo Extremadura, estará este lunes, día de las cabalgatas de Reyes, en alerta (amarilla o naranja, según la comunidad) por precipitaciones, nieve, frío y fuerte oleaje. Este domingo y solo durante la mañana, la borrasca "Francis" ha causado hasta 59 incidencias en Andalucía por fuertes chaparrones, que han provocado inundaciones, incomunicaciones y rescates. El temporal ha dejado en doce horas más de 200 litros de agua por metro cuadrado en Jimena de la Frontera (Cádiz) y hasta 120 litros en Tolox (Málaga).

Las fuertes nevadas, que ya empezaban este domingo, pondrán en alerta este lunes a Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan "nevadas a cotas bajas en el centro, norte y este de la Península el domingo y lunes, y puden verse afectadas vías de comunicación".

Carreteras afectadas por nieve y hielo

De hecho, en la tarde de este domingo hay diez carreteras afectadas por la nieve y el hielo, todas ellas en la red secundaria, en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, otras cinco vías están "totalmente intransitables" a causa de la lluvia en Andalucía, tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

Alerta de la UME

Ante el fuerte temporal, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha lanzado un aviso especial a los españoles, explicando qué hay que hacer si nos quedamos atrapados en la carretera por la nieve. La primera regla es no abandonar nunca el vehículo, salvo que exista un refugio cerca. La segunda recomendación es mantener el coche encendido con la calefacción activada. Cada cierto tiempo es aconsejable renovar el aire del interior del vehículo.

La UME también recuerda que en estos casos hay que llamar al 112 y sintonizar la radio para escuchar el parte meteorológico o informaciones oficiales sobre el estado de las carreteras. Por último, hay que asegurarse de que la salida del tubo de escape está libre.

El semáforo de la nieve de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido cuatro colores diferentes (del verde al negro) para circular con nieve, que llevan aparejadas una serie de obligaciones para los conductores. El primero, el nivel verde significa que comienza a nevar. En este estado, la velocidad a la que se debe circular es a 100 kilómetros por hora en autopista y autovía y a 80 en el resto de vías. En autopistas y autovías, los camiones solo podrán circular por el carril derecho y sin adelantar. En este nivel, la Guardia Civil recomienda "evitar los puertos, extremar la precaución y estar atentos a los partes meteorológicos".

Nivel amarillo

Siguiente nivel: el amarillo. Significa que la calzada está parcialmente cubierta de nieve y está prohibida la circulación para camiones y vehículos articulados. Velocidad máxima para turismos y autobuses es de 60 kilómetros por hora. "Hay que evitar hacer maniobras bruscas y reducir más la velocidad en curvas y descensos", avisa la DGT.

Nivel rojo

El nivel rojo alerta de que la carretera está cubierta de nieve. Está prohibida, por tanto, la circulación para camiones, vehículos articulados y autobuses. La velocidad máxima es de 30 kiómetros por hora y solo pueden continuar la marcha los vehículos que lleven cadenas o neumáticos especiales de invierno. La Guardia Civil pide en esta situación "no rebasar a vehículos inmovilizados sin la seguridad de poder continuar la marcha".

Nivel negro

Y, por último, el nivel negro: mucho espesor. Con este color, está prohibida la circulación para todos los vehículos. Hay que aparcar lo más orillado posible para no obstaculizar a las máquinas quitanieves, usar la calefacción y no abandonar el vehículo, salvo que haya un refugio cerca.