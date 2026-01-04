El año "verde" de Arcelor en Asturias arranca entre averías y baja producción

Que las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias hayan inaugurado el año nuevo con un incendio en una cinta transportadora de carbón es lo que es: un suceso, una anécdota. Pero es inevitable aprovechar lo ocurrido desde un punto de vista simbólico, dado que 2026 es el año en que la multinacional siderúrgica prevé arrancar su gran infraestructura verde –la acería eléctrica de Gijón, que funcionará con energías renovables, reduciendo por tanto el consumo carbonero– y, al mismo tiempo, el accidente de la cinta se suma a una serie de limitaciones que sufre la compañía en Asturias, como la indisponibilidad del horno alto "B" y el cierre del sínter "B". Todo ello en un contexto adverso para la siderurgia europea, con caídas de producción y la enorme presión de la competencia asiática, que está inundando el mercado de acero barato. Son varios los frentes abiertos de la compañía, que cuenta con 5.000 puestos de trabajo en la región.

Acería de gijón. Está previsto que en algún momento de este primer trimestre comience a operar el nuevo horno de arco eléctrico de ArcelorMittal en su complejo de Veriña (Gijón), el mayor proyecto de descarbonización que tiene en estos momento la empresa en Europa, con una inversión de más de 213 millones de euros. Después de año y medio de obras, cerca de medio millar de operarios están ultimando los trabajos del montaje de la nueva instalación, que reducirá hasta el 35% de las emisiones de CO2. La acería incorporará métodos de automatización que eliminarán 70 empleos.

Acería de avilés. Tras el de Veriña, el otro gran proyecto en el que está enfocados tanto la compañía como el Gobierno de Asturias es la electrificación de la acería de Avilés. Si bien la multinacional aún no ha dado el visto bueno a la inversión, el pasado 21 de diciembre la Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA) del Principado aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto. Este contempla la sustitución de uno de los convertidores de la acería LDA (así se denomina en el sector al proceso de transformación del arrabio en acero) por un horno de arco eléctrico con una capacidad de 2,5 millones de toneladas de acero líquido.

Horno alto "b". El horno alto "B", uno de los dos que tiene la factoría de Veriña, donde se produce el arrabio (hierro fundido) que después se convertirá en acero, lleva inoperativo desde el 23 de octubre, después de que la compañía fuera incapaz de estabilizarlo tras sufrir varios incendios. Desde entonces, la empresa ha tratado reactivarlo sin éxito, y acaba de anunciar que volverán a intentarlo. La indisponibilidad del horno, con la consecuente escasez de arrabio, está afectado al ritmo de producción de las acerías de Gijón y Avilés y a los diferentes talleres. Asimismo, acaba de clausurarse el sínter "B", donde se prepara el mineral de hierro para los altos hornos. Esto implica la desaparición de 30 empleos.

Horno alto "A". También es incierto el horizonte del otro horno, el "A", cuya vida útil se prevé que finalice este 2026. No obstante, los problemas en el "B" podrían empujar a Arcelor a prolongar más tiempo el uso del "A" y, de ese modo, evitar que se hunda la producción.

ERTE. Tanto los problemas generales que atraviesa Arcelor en el mercado como las adversidades concretas en Asturias han propiciado la activación y ampliación de expedientes de regulación de empleo (ERTE) en varias cabeceras. En lo que respecta al ERTE que la compañía mantiene en toda España desde hace un año por la merma de la actividad fabril, se ampliará dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2027. El recorte afectará al 15% de la jornada laboral anual.

Sin noticias del DRI. Ha pasado ya más de un año desde que la empresa comunicara la suspensión de su gran inversión descarbonizadora en Asturias: un horno de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) a base de hidrógeno renovable. El estancamiento generalizado de este vector energético por sus altos costes han congelado una inversión que estaba cuantificada en 1.000 millones de euros y que la propia cúpula de la compañía había anunciado en Gijón en 2021 junto con el presidente Pedro Sánchez.

Deslocalización a india. Otra controvertida decisión de Arcelor es la deslocalización de tareas auxiliares (informática, recursos humanos, finanzas, compra...) a la India. Si bien la compañía aún no ha cuantificado oficialmente cuántos empleos se suprimirán en Asturias, los sindicatos apuntan a alrededor de un centenar.

Araceles. Arcelor, junto con el resto de grandes compañías del sector, urgen a que la Unión Europea tome medidas para proteger a la siderurgia de la feroz competencia asiática. Bruselas maneja dos instrumentos. Por un lado, el Mecanismo de Ajuste en Frontera en Carbono (conocido como CBAM, por su acrónimo inglés), con el que se cobrará por las importaciones de determinados materiales (entre ellos el acero) producidos con unos criterios medioambientales más laxos que en Europa. Además, la UE propone que a partir de julio se reduzcan a la mitad las importaciones libre de aranceles y que, a partir de esa cuota, el gravamen se duplique del 25% al 50%.