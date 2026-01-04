Arranca mañana la campaña ganadera, que se extiende por primera vez a toda la cabaña: este es el calendario

La campaña de saneamiento ganadero, que arrancará mañana, lunes 5 de enero, cubrirá este año toda la cabaña de la comunidad para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas que pueden afectar a las reses, así como preservar el estatus sanitario del sector ganadero asturiano.

La campaña, gratuita y obligatoria, consiste en la ejecución y seguimiento de los programas de prevención, lucha, erradicación y control de enfermedades animales. Además, se completa con la limpieza y desinfección de las explotaciones que realizan vacíos sanitarios, las labores de apoyo a los servicios veterinarios oficiales y un mecanismo de vigilancia y control de la tuberculosis en fauna silvestre, mediante la toma de muestras en animales de caza, la captura de tejones y los oportunos análisis ambientales.

Para las ganaderías de bovino, las pruebas de tuberculosis se realizarán en el cien por cien de las explotaciones, mientras que las de brucelosis, leucosis enzoótica y perineumonía se limitarán a un porcentaje de estos negocios.

Este año también se mantendrá el plan integral de actuación contra la tuberculosis bovina que comenzó en 2025 en Tineo y que ha obtenido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. También continuará el que se está aplicando en Parres.

En el caso del ganado ovino y caprino, se efectuarán controles de brucelosis y de tuberculosis bovina en aquellas explotaciones de ganado caprino que convivan con bovinos o quieran disponer de calificación sanitaria.

Por último, quienes tengan ganado porcino deberán someterlo a los programas de vigilancia serológica de la peste porcina clásica y africana, así como los de control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, al igual que en las últimas campañas.

No obstante, este año se hará especial hincapié en el seguimiento de la peste porcina, una vez confirmada la presencia de la patología en España. Estas pruebas se efectuarán también a jabalíes.

Para la ejecución de la campaña, Asturias se dividirá en seis zonas. Las rutas de control comenzarán mañana en Peñamellera Alta, Piloña, Proaza, Tineo y Villayón, al igual que las pruebas al ganado trashumante.

Calendario saneamiento ganadero. / LNE

Tras la realización de las pruebas, las explotaciones recibirán una calificación sanitaria que determinará el estado de salud de los animales. De ella dependerá la gestión interna de las ganaderías, así como la capacidad de movimiento de los animales y el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

“El saneamiento ganadero es la estrategia clave para garantizar la salud y la seguridad agroalimentaria, reducir pérdidas en las ganaderías, proteger la salud humana y aumentar la producción de forma eficaz. Gracias a este procedimiento, que en Asturias se lleva a cabo desde los años 40 del siglo pasado, el Principado ha logrado ser declarada zona oficialmente libre de enfermedades como la leucosis bovina enzoótica, la brucelosis bovina, ovina y caprina, y la perineumonía contagiosa bovina”, destacan en el Principado.