Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son las 8 carreteras con problemas

La AEMET prevé para este domingo en Asturias que la cota de nieve descienda de 900 a 400-300 metros

Máquina quitanieves en el Puerto de San Lorenzo, por donde hoy se circula con cadenas.

Máquina quitanieves en el Puerto de San Lorenzo, por donde hoy se circula con cadenas. / Miki López

Pablo Álvarez

Agencias

Oviedo / Madrid

Un total de 18 carreteras, entre ellas 8 de Asturias, se están viendo afectadas a primera hora de la mañana de este domingo por el temporal de hielo y nieve.

Todas ellas pertencen a la red secundaria, y el Principado es la región donde más problemas se están registrando, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son siete las provincias cuyas carreteras se están viendo afectadas por la nieve: Asturias, Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra.

En torno a las 10 de la mañana de hoy, domingo, la región más afectada era Asturias, donde se ha cerrado al tráfico la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu. Además, se necesita transitar con cadenas por el puerto de Centenales, en la AS-348; el puerto de San Lorenzo, en la AS-265; el puerto de Ventana en la AS-228; por la AS-112, entre Escoyo y La Raya; por la AS-117, entre Tarna y El Puertu; por la AS-227, entre Pola de Somiedo y El Puerto.

En la AP-66 (autopista del Huerna) se prohíbe adelantar a los vehículos pesados entre El Moclín y Valverde de la Virgen y entre Fresno del Camino y Traslacruz.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Asturias que la cota de nieve descienda de 900 a 400-300 metros.

Andalucía y Salamanca

La DGT ha informado de que varios tramos de carreteras están cerrados al tráfico por las nevadas. En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico un tramo de siete kilómetros en la A-4025, puerto de montaña.

Cerca, en Almería, la AL-5405 está cortada por las nevadas en un tramo de 16 kilómetros, entre Escúllar y La Estación. La nieve obliga a usar cadenas en las siguientes carreteras almerienses: AL-3102 entre Velefique y Tíjola, AL-4404 entre Aulago y Portocarrero, y AL-5407 a su paso por Bacares.

Cerrada al tráfico por las nevadas está también la DSA-191 en Salamanca a su paso por Candelario (en otro tramo es necesario el uso de cadenas, al igual que en la SA-203 a su paso por Peña de Francia).

En Navarra se encuentran cortadas dos carreteras: la NA-2011 a su paso por Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

En Huesca se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora y se restringe el tráfico de vehículos pesados en la A-136, en la frontera del Portalet.

La DGT recomienda viajar esta mañana a todas aquellas personas que deban desplazarse por las zonas afectadas por la borrasca y pide mucha precaución, especialmente por los avisos de nivel amarillo por lluvias en Almería, Cádiz, Málaga, Alicante y Valencia y las nevadas en Aragón, Castilla y León, Cantabria, Madrid y Cuenca.

