Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son las 8 carreteras con problemas

Un total de 18 carreteras, entre ellas 8 de Asturias, se están viendo afectadas a primera hora de la mañana de este domingo por el temporal de hielo y nieve.

Todas ellas pertencen a la red secundaria, y el Principado es la región donde más problemas se están registrando, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son siete las provincias cuyas carreteras se están viendo afectadas por la nieve: Asturias, Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra.

En torno a las 10 de la mañana de hoy, domingo, la región más afectada era Asturias, donde se ha cerrado al tráfico la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu. Además, se necesita transitar con cadenas por el puerto de Centenales, en la AS-348; el puerto de San Lorenzo, en la AS-265; el puerto de Ventana en la AS-228; por la AS-112, entre Escoyo y La Raya; por la AS-117, entre Tarna y El Puertu; por la AS-227, entre Pola de Somiedo y El Puerto.

En la AP-66 (autopista del Huerna) se prohíbe adelantar a los vehículos pesados entre El Moclín y Valverde de la Virgen y entre Fresno del Camino y Traslacruz.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Asturias que la cota de nieve descienda de 900 a 400-300 metros.

Andalucía y Salamanca

La DGT ha informado de que varios tramos de carreteras están cerrados al tráfico por las nevadas. En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico un tramo de siete kilómetros en la A-4025, puerto de montaña.

Cerca, en Almería, la AL-5405 está cortada por las nevadas en un tramo de 16 kilómetros, entre Escúllar y La Estación. La nieve obliga a usar cadenas en las siguientes carreteras almerienses: AL-3102 entre Velefique y Tíjola, AL-4404 entre Aulago y Portocarrero, y AL-5407 a su paso por Bacares.

Cerrada al tráfico por las nevadas está también la DSA-191 en Salamanca a su paso por Candelario (en otro tramo es necesario el uso de cadenas, al igual que en la SA-203 a su paso por Peña de Francia).

En Navarra se encuentran cortadas dos carreteras: la NA-2011 a su paso por Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

En Huesca se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora y se restringe el tráfico de vehículos pesados en la A-136, en la frontera del Portalet.

La DGT recomienda viajar esta mañana a todas aquellas personas que deban desplazarse por las zonas afectadas por la borrasca y pide mucha precaución, especialmente por los avisos de nivel amarillo por lluvias en Almería, Cádiz, Málaga, Alicante y Valencia y las nevadas en Aragón, Castilla y León, Cantabria, Madrid y Cuenca.