La borrasca "Francis" congela Asturias con las temperaturas más bajas de toda España: hasta -9,3 grados

La borrasca "Francis" deja Asturias con temperaturas bajo cero. La Vega de Urriellu, base del Naranjo de Bulnes, ha alcanzado en la temperatura más baja del país en la mañana de hoy domingo con 9,3 grados bajo cero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A la estación de medición asturiana la siguen Coriscao (Cantabria), con -9,2, y Vega de Ario (Asturias), con -8,3, todas en el Parque Nacional Picos de Europa.

En cuarta posición, Alto Campoo (Cantabria) ha llegado a -7,1 grados, seguida de Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) y Valderazcaray (La Rioja), ambas con -6 grados, y, posteriormente, Pico Cotorra (León), con -5,8.

Completan la lista Astún-La Raca (Huesca), con -5,7 grados; Cap de Vaquèira (Lleida), con -5,5, y Sotres Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), con -5,2.

Inestabilidad

Para hoy, domingo, está previsto que la borrasca “Francis” deje mucha inestabilidad en la Península Ibérica. Según la AEMET, las precipitaciones más intensas se esperan en los tercios sur y sudeste peninsulares, pudiéndose superar los 80 litros por metro cuadrado.

Las mayores acumulaciones de nieve se prevén en la Cordillera Cantábrica, el sector oriental del Sistema Central y, puntualmente, en zonas llanas de la meseta Norte, con cotas que podrían situarse por debajo de los 400-500 metros en las primeras áreas montañosas. En el Sistema Central podría nevar en torno a los 800 metros de altura. También se esperan episodios en áreas de la Ibérica y del Pirineo oscense, en cotas inferiores a los 1.000 metros.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con lluvias en general débiles, más probables en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. Las temperaturas apenas variarán.

El descenso térmico será generalizado en la Península y Baleares, con temperaturas máximas que caerán de forma notable en la meseta Norte y la Ibérica, mientras que las mínimas bajarán en zonas montañosas del centro y noroeste.

La Aemet también prevé heladas débiles en buena parte de la mitad norte y en montañas del sureste, así como localmente en la meseta Sur. En áreas de montaña del norte podrán ser moderadas e incluso fuertes en los Pirineos.

El viento soplará de componente norte y este en gran parte del país, con cierzo en el valle del Ebro. En el litoral atlántico andaluz habrá intervalos de fuerte del sureste, aunque tenderán a amainar. En Alborán, Galicia y el Cantábrico occidental se prevén rachas muy fuertes en zonas expuestas. La tramontana soplará con fuerza entre el Ampurdán y Baleares. En Canarias, viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte al principio.