Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal "Francis": un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
Los desfiles que han sufrido modificaciones por las previsiones de nieve y fuertes lluvias son los de Oviedo, Langreo, Pola de Siero, Lastres, Ribadesella, Villaviciosa, Grado, Candás y Piedras Blancas
Está información ha sido elaborada por F. Vallina (Oviedo), D. Montañés (Langreo), L. Palacios (Siero), P. Tamargo (Grado), M. Terente (Colunga). N. Menéndez (Castrillón), J. A. Ordóñez (Villaviciosa) y M. G. Salas (Candás)
El temporal "Francis", que viene cargado de nieve, frío, lluvia y tormentas, ha obligado a los Reyes Magos a cambiar de planes a última hora en Asturias. Una cabalgata (de momento) ya ha sido suspendida, otra está en el aire, dos han acortado su recorrido y al menos seis han adelantado sus horarios de salida. Una de ellas se trata de las más multitudinarias de la región: la de Oviedo.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana la alerta naranja, a partir de las 18.00 horas, en el Suroccidente y la Cordillera y los Picos por fuertes nevadas. Se esperan acumulaciones de 5 centímetros por encima de los 700 metros. La cota de nieve, que este domingo llegó a los 300-400 metros, se situará este lunes en los 500-600. Por si fuera poco, hay alerta amarilla por fuerte oleaje en el litoral occidental y se esperan precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el litoral oriental al final del día.
Oviedo
La primera en modificar su programación fue precisamente este sábado la cabalgata de la capital. Ante la mala previsión meteorológica, el Ayuntamiento decidió adelantar a las cinco de la tarde, una hora y media antes de lo previsto, su salida desde la calle Santa Susana. El recorrido, sin embargo, no sufrirá alteraciones: calle Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Argüelles para volver por la calle Marqués de Santa Cruz.
Lastres
Como era de prever, Oviedo fue la primera, pero no la última. Este domingo se ha producido una cascada de comunicados con cambios varios que afectan a los desfiles de los Reyes Magos. El más extremo el de Lastres (Colunga). La Asociación Atalaya de Lastres decidió cancelar con el objetivo de "garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, especialmente de los más pequeños".
La organización ha activado una alternativa para que Sus Majestades puedan mantener un encuentro con los niños y niñas de la localidad. Se celebrará una recepción oficial, a las 18.30 horas, en la Iglesia de Santa María de Sabada.
Avilés
En Avilés, finalmente, también se han modificado los horarios de llegada de los Reyes Magos a la la Villa del Adelantado. Sus Majestades desembarcarán en el puerto a las 16.30 horas y la Cabalgata recorriendo las calles de la ciudad empezará a las 17.30 horas desde el barrio de El Quirinal.
Ribadesella
La cita en Ribadesella está prevista para las 17.00 horas, ya que se ha adelantado dos horas por las previsiones de mal tiempo. La cabalgata partirá desde la rula y avanzará por la rotonda del Olivo y las calles Manuel Caso de La Villa, Comercio, Gran Vía y Manuel Fernández Juncos, hasta llegar a la iglesia, donde tendrá lugar la adoración al Niño Jesús. Finalizado este acto, la recepción oficial se celebrará en la Plaza Nueva.
Langreo
La cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Langreo adelantará su horario ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas. El desfile principal comenzará a las 17.00 horas, con salida desde el polideportivo de Ciaño, en lugar de a las 17.30 horas. El séquito real recorrerá Sama, con una breve parada en el Ayuntamiento, y continuará hasta el teatro José León Delestal, en La Felguera, donde se celebrará una recepción.
Villaviciosa
También adelantará la comitiva Villaviciosa a las 17.00 horas por la alerta meteorológica. Y no solo eso, sino que acortará el recorrido. La recepción de Sus Majestades con los más pequeños del concejo se hará, además, a cubierto en la plaza de abastos a partir de las 18.00 horas.
El nuevo recorrido será el siguiente: Polideportivo Municipal-Victor García de la Concha- Marqués de Villaviciosa-Plaza del Ayuntamiento – calle Cervantes, y desde ahí la Comitiva Real, se dirigirá por la calle Balbín Busto, hacia la Plaza Municipal de Abastos, donde tendrá lugar la recepción a los niños mientras el resto de la cabalgata continuará por la calle Cervantes, hacia el Polideportivo.
Grado
En Grado, los Reyes Magos han emitido un comunicado urgente a los niños y niñas. Se dirigen a las familias para trasladar que si hace muy mal tiempo y eso dificulta el desarrollo de la cabalgata, los Magos esperarán a los más pequeños directamente en El Frontón en vez de hacer el recorrido por las calles.
En todo caso, habrá que esperar a la tarde de este lunes para ver si el cielo respeta y no hay inclemencias para decidir si los Reyes hacen el trayecto previsto o no. El Ayuntamiento de Grado ha asegurado que avisará rápidamente de los cambios si los hubiera.
Pola de Siero
La previsión de lluvias, viento, tormenta y hasta nevadas en cotas bajas ha obligado a los organizadores de la cabalgata de los Reyes Magos de la Pola a cambiar de planes. La recepción prevista a los pequeños, que tradicionalmente tiene lugar ante el edificio del Ayuntamiento, se trasladará finalmente a la Plaza Cubierta para que los pequeños puedan disfrutar de Sus Majestades a cubierto.
Es la principal novedad de un cortejo que partirá con un ojo puesto en el cielo. De momento el resto de actividades previstas se mantiene: la salida seguirá siendo a las 19.00 horas con el recorrido habitual por el centro de la Pola, para recibir a los pequeños en la Plaza y escuchar cómodamente sus peticiones.
Candás
Ante la previsión de abundante lluvia, en Candás también se adelantará la salida del cortejo y se acortará su recorrido. La salida desde la calle Pepe la Mata se producirá a las 17.30 horas, treinta minutos antes de lo que estaba programado. El Teatro Prendes acogerá la recepción de los Magos a las 19.30 horas.
Según ha comunicado el Ayuntamiento, en cuanto al recorrido, se anulará el paso por Valdés Pumarino, Cueto, Santolaya y Braulio Busto. De este modo, tras la salida de la iglesia, la cabalgata descenderá por Bernardo Alfageme hasta La Baragaña para dirigirse a continuación al Teatro Prendes por Carlos Albo Kay, Barceloneta y Avenida del Ferrocarril.
Asimismo, "el espectáculo previsto a lo largo del recorrido de los Reyes Magos por las calles de Candás podrá sufrir modificaciones a lo largo del mismo día, en función de la evolución y afección del tiempo en el momento de la salida".
Piedras Blancas
En la capital de Castrillón, la comitiva se adelantará media hora. Saldrá a las 17.30 horas para concluir con una recepción a las 18.30.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas