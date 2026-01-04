Enfermedad cardiovascular y salud mental juvenil, temática de los primeros premios de la Cátedra de Salud Comunitaria de Asturias

La Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud de la Universidad de Oviedo y de la Consejería de Salud del Principado ha entregado sus primeros premios a trabajos fin de titulación en un acto celebrado en el Edificio Histórico de la institución académica.

En esta primera edición se han recibido un total de 8 candidaturas para el premio al mejor trabajo fin de grado, así como tres correspondientes a trabajos fin de máster. Entre los criterios que se tuvieron en cuenta, además de la calificación obtenida, figuran la originalidad, la adecuación de la temática con los temas de interés de la Cátedra o la calidad metodológica, entre otros.

El premio al mejor TFG fue para Aída Sotomayor Centeno, por su trabajo titulado "Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares en Emergencias Complejas - Scoping Review (PRISMA-ScR)". Por su parte, María González García ha sido reconocida con el premio al mejor TFM gracias a su trabajo sobre el impacto de los desastres naturales en la salud mental de la población joven.

Colaboración entre instituciones

La Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud echó a andar en diciembre de 2024 como resultado de la colaboración entre la Universidad y la Consejería de Salud. Su objetivo se centra en "ayudar a la población a que tome un rol más activo en su salud y desarrollar acciones de promoción", según explicó su director, Rubén Martín Payo, investigador principal del grupo de Promoción de la Salud.

Para alcanzar esa meta, la cátedra impulsa el Observatorio de Salud del Principado, cuya actividad se paró a raíz del covid, y fomentará la adquisición de conocimientos y conductas saludables, poniendo el foco en la población infantil.

Asimismo, tiene previsto lanzar becas para estudiantes, otorgar los mencionados premios fin de grado o de máster e impulsar actividades de difusión de información relevante para la salud pública.