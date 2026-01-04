Extensa avería informática en los centros sanitarios públicos de Asturias

El sistema informático de la red sanitaria pública de Asturias ha sufrido una extensa avería en la tarde de hoy, domingo, que afecta a toda la región, con la única excepción del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Monte Naranco, pues ambos funcionan con la plataforma Millenium.

“Es un problema del sistema ‘Selene’. Se ha activado el plan de emergencia y se está viendo el alcance”, acaban de indicar a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la Consejería de Salud del Principado.