Extensa avería informática en los centros sanitarios públicos de Asturias

Sólo el HUCA y el Monte Naranco se libran de los efectos de la caída del sistema

Hospital de Cabueñes (Gijón).

Hospital de Cabueñes (Gijón). / Juan Plaza

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El sistema informático de la red sanitaria pública de Asturias ha sufrido una extensa avería en la tarde de hoy, domingo, que afecta a toda la región, con la única excepción del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Monte Naranco, pues ambos funcionan con la plataforma Millenium.

“Es un problema del sistema ‘Selene’. Se ha activado el plan de emergencia y se está viendo el alcance”, acaban de indicar a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la Consejería de Salud del Principado.

