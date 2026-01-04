La Guardia Civil pone en alerta a todos los asturianos ante el temporal "Francis" y fija cuatro niveles de color para circular con nieve: así deberán actuar los conductores
La DGT ha puesto este domingo en rojo cinco carreteras del Principado, debido a la nieve
Máximo peligro en las carreteras asturianas. El temporal "Francis" ya está complicando la circulación en las vías regionales, debido a la nieve. Desde primera hora de este domingo hubo ocho carreteras afectadas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al final del día la cota de nieve descenderá hasta los 400-300 metros. Lo cual indica que la situación irá a peor. Además, el lunes, día de las cabalgatas, tanto el Suroccidente como la Cordillera y los Picos estarán en alerta amarilla (a partir de las 18.00 horas) por acumulaciones de 5 centímetros a partir de los 700 metros.
En estos momentos, la Guardia Civil ha puesto en color rojo cinco carreteras del Principado. Son la AS-117 Tarna, la AS-227 Pola de Somiedo, la AS-228 Ventana, la AS-265 San Lorenzo y la AS-348 Centenales. ¿Y qué significa el rojo?
Nivel verde
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido cuatro colores diferentes (del verde al negro) para circular con nieve, que llevan aparejadas una serie de obligaciones para los conductores. El primero, el nivel verde significa que comienza a nevar. En este estado, la velocidad a la que se debe circular es a 100 kilómetros por hora en autopista y autovía y a 80 en el resto de vías. En autopistas y autovías, los camiones solo podrán circular por el carril derecho y sin adelantar. En este nivel, la Guardia Civil recomienda "evitar los puertos, extremar la precaución y estar atentos a los partes meteorológicos".
Nivel amarillo
Siguiente nivel: el amarillo. Significa que la calzada está parcialmente cubierta de nieve y está prohibida la circulación para camiones y vehículos articulados. Velocidad máxima para turismos y autobuses es de 60 kilómetros por hora. "Hay que evitar hacer maniobras bruscas y reducir más la velocidad en curvas y descensos", avisa la DGT.
Nivel rojo
El nivel rojo alerta de que la carretera está cubierta de nieve. Está prohibida, por tanto, la circulación para camiones, vehículos articulados y autobuses. La velocidad máxima es de 30 kiómetros por hora y solo pueden continuar la marcha los vehículos que lleven cadenas o neumáticos especiales de invierno. La Guardia Civil pide en esta situación "no rebasar a vehículos inmovilizados sin la seguridad de poder continuar la marcha".
Nivel negro
Y, por último, el nivel negro: mucho espesor. Con este color, está prohibida la circulación para todos los vehículos. Hay que aparcar lo más orillado posible para no obstaculizar a las máquinas quitanieves, usar la calefacción y no abandonar el vehículo, salvo que haya un refugio cerca.
