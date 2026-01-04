Nicolás Bardio, Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés con su novela "La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas": "En asturiano tiene que ser normal leer a Corín Tellado, a Shakespeare y a los pitufos"

Nicolás Bardio Vaquero (Oviedo, 1987) es el ganador de la tercera edición del Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés con su novela «La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas». Es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y secretario de Política Llingüística de la Federación Socialista Asturiana, autor de seis novelas, varios relatos y dos juegos de rol.

¿Un par de pistas sobre «La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas»?

Todos los que crecimos con Harry Potter soñábamos con recibir una carta de Hogwarts con 10 o 12 años, pues lo que planteo ahora es qué pasa si descubres que tienes poderes mágicos en una oposición con 24 años, acaban de nombrarte funcionario y trabajas en una administración en la que hay servicios como control de trasgus, dirección de cuélebres, la conseyería de asuntos mouros... Todo un mundo inspirado en la literatura mitológica asturleonesa. La novela juega con esa idea de que hubo ese consejo de Asturias y León en los años 30, que pervive sometido a los gobiernos autonómicos y que atiende a todos esos personajes.

¿Aprovecha para criticar el funcionamiento de la administración pública?

Hay una crítica acerca sobre las situaciones que se encuentran las personas que empiezan a trabajar, esos nombres de los puestos laborales en Linkendin, esa pijería de la mentalidad corporativa de darlo todo, y a la administración, por los tiempos de tramitación y la burocracia. La novela sigue a esta chica que se convierte en funcionaria en practicas hasta que se incorpora como funcionaria de carrera, plantea entrar en algo parecido al mundo mágico de Harry Potter como un adulto, y como se adaptaría a la formación laboral, los recursos humanos, los procedimientos administrativos... Todo ese shock.

¿Cuál es la situación de la lengua leonesa?

Ellos lo llaman leonés y nosotros asturiano, como castellano y español. Allí está muy mal, peor que aquí, por eso que apoyarlo. Asturias, León y Miranda de Douro, al final somos todos «falantes» de la misma lengua, no soy partidario de nacionalismos y fronteras.

¿Nuevos escritores y nuevos temas para la literatura en asturiano?

Hay un cambio de temática importante, sí. En esta novela, en «La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas», hay eso que se llama «Easter eggs», quien conozca a los escritores asturianos de fantasía van a reconocerlos en los personajes, hombres y mujeres mozos y mozas, bastante identificables para quien los conozca. Es un homenaje a toda esa gente, para poner de relieve el trabajo de todas esas personas. Hay, en la actualidad, una quincena o una veintena de autores de literatura solo de fantasía y solo asturiano. Domina lo fantástico en la literatura asturiana, y eso es porque estamos escribiendo personas que no somos filólogos. La literatura en asturiano se hizo más grande. Lo que había no desapareció, pero hay más opciones.

La literatura en asturiano tenía, inevitablemente, una carga reivindicativa.

Tenía un punto intelectual, diría yo, y yo, y otros escritores como yo, tenemos a otra manera de ver las cosas. Entendemos que es mejor que la literatura sea «prestosa» de leer y que llegue a más personas. Tenemos que intentar que a la gente le apetezca leer si queremos que la literatura en asturiano llegue a más gente. Se pueden tener las dos cosas, lo intelectual y el entretenimiento.

Escritores jóvenes en asturiano hay, ¿y lectores?

Hay lectores jóvenes, pero tengo la impresión de que son más de cómic. El perfil del lector de fantasía es más millenial, en la treintena. Las nuevas generaciones me parece que leen menos, son más audiovisuales, buscan otras narrativas...

No hay razón por la que el asturiano no pueda incorporarse a ellas.

En asturiano tendría que haber de todo, eso es necesario en un proceso de normalización. Tiene que ser normal leer en asturiano a Corín Tellado, a Shakespeare y a los pitufos.

Acaba de empezar 2026, ¿qué le pide para la llingua?

A nivel de máximos pediría la oficialidad; como no es posible, pediría la especialidad docente para los profesores de asturiano y que pudieran presentarse a oposiciones, como el resto. Solo depende del Gobierno de Pedro Sánchez y creo que es realizable. Tiene que ser una posibilidad real.

¿Imposible acercar posturas sobre el asturiano en el parlamento regional?

Yo creo que el PP acabará aceptando la oficialidad del asturiano, porque defiende la oficialidad del gallego, la del catalán, la del euskera... Creo que cuando no necesite a Vox acabará haciéndolo. No se entiende que un partido constitucional no defienda algo que la Constitución contempla y que, además, en otros sitios defiende. Llegará el día en el que vote a favor de la oficialidad y en el que se implique en el modelo de oficialidad que queremos, que también es el de ellos, un modelo sin obligación para nadie, salvo para la administración. El 90 por ciento de los asturianos estamos en eso. La oficialidad y la llingua no tienen etiqueta política.

El premio que le ha otorgado la Diputación Provincial de León está dedicado a Caitano Álvarez Bardón.

No es escritor de novela, pero sí he leído algún cuento de él. Era militar, y eso está muy bien, para los que piensen que el asturiano es una cosa de filólogos. Lo mismo es de militares que de fontaneros, es de todo el mundo.