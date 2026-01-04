La nueva estación de tren de Gijón, la renovación de la terminal de Oviedo, el enlace de Robledo...: la larga lista de obras del Corredor Atlántico sin ejecutar en Asturias

El Ministerio de Transportes disparó el último año la inversión en el Corredor Atlántico y su previsión es mantener este ritmo, puesto que el compromiso de España con la Comisión Europea de finalizar la red básica antes del 31 de diciembre de 2030 ha puesto a correr el reloj. En Asturias, la previsión del Ejecutivo central pasa por invertir 2.500 millones en los próximos cinco años. Para el Gobierno asturiano, los siguientes pasos para consolidar la intermodalidad en el noroeste deben pasar por articular la autopista ferroviaria Gijón–Valladolid como un corredor prioritario para semirremolques y mercancía pesada, que permitiría reducir costes logísticos, completar la funcionalidad de la variante de Pajares y reforzar la Zalia. Así como la puesta en marcha de una autopista del mar. Y la lista de proyectos pendientes continúa con actuaciones nada desdeñables.

Enlace de Robledo. Transportes cuenta ya con el informe de impacto ambiental del proyecto que permitirá conectar la AS-II con la A-66. La propuesta inicial del Gobierno central plantea

el aprovechamiento de la actual estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), siendo necesaria la ampliación del tablero para albergar el movimiento entre las dos vías hacia el norte (Serín-Gijón-Avilés). El presupuesto estimado de las obras es de 20 millones. El presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamó este verano agilizar "todo lo posible" la actuación, pues es "la bisagra necesaria para articular los ejes vertebrales de comunicación del centro de Asturias".

Estación intermodal de Gijón. La supresión de la barrera ferroviaria en Gijón y la construcción de una nueva estación es uno de los proyectos más esperados en la región. El Ministerio pretende licitar la primera fase de las obras en el primer semestre de 2026, consistentes en la urbanización de la zona del viaducto de Carlos Marx. También está pendiente el proyecto del metrotrén, para cuya redacción Adif ya ha encargado un servicio de consultoría y asistencia técnica.

Interzalia. La zona intermodal de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) tendrá, según el planteamiento del Estado, acceso ferroviario por la línea Madrid-Gijón, cuatro vías de carga y descarga y operabilidad de trenes de hasta 750 metros. El coste de este proyecto ascendería a 85 millones de euros, por lo que una de las estrategias para este año pasaría por obtener financiación del mecanismo Conectar Europa (fondos CEF).

Renovación de la estación de Oviedo. La llegada de la alta velocidad a Asturias ha dejado patente la necesidad de adecuar el edificio al incremento de viajeros. Las mejoras se encontrarían en fase de planificación y requerirían una inversión superior a los 44 millones, aunque por el momento ya se han dado pasos como el cierre del contrato para renovar la cubierta así como los lucernarios que lo unen con la Losa y la carpintería de las ventana.

Integración del ferrocarril de Avilés. El soterramiento de las vías avilesinas es uno de los grandes proyectos pendientes. Según la última planificación del Ministerio de Transportes, la actuación ascendería a 142 millones de euros.

Otras actuaciones ferroviarias. Importantes son también las actuaciones pendientes en la red de Cercanías en el marco del Corredor Atlántico. Asimismo, destacan la renovación integran de la red entre Oviedo y Gijón, para la que ya se ha licitado la redacción del proyecto; y la renovación de la línea convencional Pola de Lena-Oviedo, en la que ya se ha dado un paso adjudicando el despliegue de sistemas de señalización ferroviaria nuevos y de última tecnología.

Galicia y Castilla y León reclaman compromisos, cifras y plazos

El Gobierno gallego reclamó ayer al Ministerio de Transportes una "hoja de ruta clara" para el Corredor Atlántico. Señaló que las inversiones se están realizando sin la aprobación de un Plan Director, por lo que exige "un documento completo y riguroso, con compromisos, cifras y plazos", que además debe contar con las comunidades autónomas en su elaboración. La Xunta recuerda que solo se dispone "de una presentación con actuaciones sin identificar hitos concretos o planificaciones". Y tampoco sabe nada del grupo de trabajo creado para el seguimiento del plan ni del prometido interlocutor con Renfe. "Esto se suma en Galicia a la acumulación de retrasos en los proyectos y de anuncios que no se materializan, lo que no pasa en otros territorios", critican. En su opinión, el Ministerio intenta "impresionar" con que se licitaron en 2025 más de 3.000 millones de euros en la red ferroviaria del Corredor Atlántico, no obstante, "el Corredor Mediterráneo tiene más del 80% de la infraestructura finalizada o en ejecución y el resto planificado".

Castilla y León también reclama un Plan Director en el que se contemplen de manera expresa todas las actuaciones previstas en su comunidad, acompañado de una memoria económica y un calendario de ejecución. "Existen infraestructuras clave sin avances, como el lazo de El Manzanal, cuya situación nos preocupa porque limita las conexiones ferroviarias de pasajeros y mercancías con el Noroeste. Lo mismo ocurre con los retrasos en la electrificación de la línea Salamanca–Fuentes", afirman fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. El Gobierno asturiano rehusó hacer declaraciones.