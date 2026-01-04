Una nueva publicación digital hecha en Asturias apuesta por la cultura que trasciende las modas

Juan J. Alonso –gijonés, profesor de Filosofía– , Enrique Á. Mastache –del Entrego, también profesor de Filosofía– y Jorge Alonso –de Gijón, profesor de la Universidad Popular y cantante del grupo "Moonglow"– capitanean desde Asturias un ambicioso proyecto en forma de revista de divulgación cultural, con contenidos muy diversos, no necesariamente ligados a la actualidad, y la mirada puesta en el mundo clásico. El primer número de "XLI. Revista cultural para galeotes" está disponible desde el 1 de enero en formato "on line", editada por "Rema y Vive".

De carácter generalista, incluye artículos, reportajes, entrevistas sobre literatura, cine, filosofía y viajes, "de todo menos política; de actualidad no hablamos, de eso ya vamos bien servidos, solo hablamos de cosas inútiles", apostilla Juan J. Alonso. Todo ese contenido es accesible a través de la web de "Rema y vive", por una suscripción semestral de seis euros o anual, por diez. La revista tiene periodicidad trimestral y una vez al año se reunirán en una publicación, a modo de anuario, en papel.

En la larga nómina de colaboradores figura Antonio Rico, autor de artículos sobre fútbol, viajes, libros y televisión en LA NUEVA ESPAÑA.

El nombre de la revista es en sí mismo una declaración de intenciones. Cuenta Juan J. Alonso que es "un homenaje a Judá Ben Hur" y se refiere al tiempo que el personaje de la película de William Wyler lleva condenado a galeras. La publicación está concebida para el público general y no tiene ambiciones académicas ni afán investigador.

Juan J. Alonso reivindica el valor de "lo clásico" frente al flujo continuo de productos de consumo cultural. "Clásico no es lo que está muerto sino lo que está siempre vivo, lo que tiene cosas que decirnos permanentemente", sostiene, y en esa dirección apunta el sumario del primer número, en el que, desvela, hay "una entrevista a un extra de la película ‘Demeter y los gladiadores’, otra a un actor de ‘El Bueno, el feo y el malo’, a una egiptóloga... Personas fascinantes que no suelen salir en los medios de comunicación". En la próxima entrega habrá una entrevista al escritor ovetense Pedro Olalla, que ha retratado la Grecia clásica en ensayos y novelas, y a un monje trapense.

Juan J. Alonso es consciente de lo aventurado de su iniciativa. "Nos han dicho que no hay público suficiente, pero creemos que no es cierto, que las humanidades gozan de una mala salud de hierro", argumenta, y defiende, citando al intelectual italiano Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2023, "la utilidad de lo inútil, de lo que está hecho para nuestro disfrute".

Presentación en Gijón

"XLI. Revista cultural para galeotes" se presentará formalmente el 16 de enero, a las 19.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio, en Gijón; intervendrán los responsables de la direccion y los colaboradores y habrá música de Leonard Cohen, a la que tan aficionados son algunos de sus promotores.