Los neumólogos del HUCA vuelven a innovar: una minisonda para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón (y que ya han aplicado a 18 pacientes)

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado la última tecnología de broncoscopia guiada por sonda ecográfica para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Este equipo permite localizar en tiempo real los nódulos pulmonares y realizar biopsias precisas para obtener un diagnóstico definitivo con total seguridad.

La técnica, denominada ecobroncoscopia radial (EBUS-Radial), consiste en utilizar una minisonda ecográfica de 360 grados para navegar dentro de los bronquios y detectar lesiones periféricas o en la pared de la tráquea que no son visibles mediante una broncoscopia normal.

De esta forma, se evitan procedimientos diagnósticos más invasivos, que con frecuencia requieren el ingreso hospitalario y el uso de quirófano. A la vez, se optimizan los recursos y se reduce la carga asistencial. Es decir, se trata de un procedimiento ambulatorio, realizado íntegramente en la Unidad de Neumología Intervencionista y sin necesidad de traslado al área quirúrgica.

El equipo del HUCA -liderado por los doctores Francisco López y Miguel Ariza- utilizó por primera vez esta tecnología el pasado 24 de octubre, logrando un diagnóstico de cáncer de pulmón en fase temprana, que permitió al paciente ser candidato a cirugía curativa.

Desde entonces, han realizado ya 18 procedimientos, con una curva de aprendizaje rápida y resultados consistentes. Con esta experiencia acumulada y el volumen asistencial del centro, se estima que podrán realizarse alrededor de 150 anuales, con una rentabilidad diagnóstica superior al 80%.

Hasta ahora, la mayor parte de este tipo de cánceres se detectaban en fases avanzadas, lo que complicaba el pronóstico y la supervivencia. Con esta técnica, el HUCA da un paso decisivo hacia un diagnóstico más temprano, clave para mejorar la supervivencia y las opciones terapéuticas.

"Asturianos del mes" de LA NUEVA ESPAÑA

La unidad de Neumología Intervencionista del HUCA recibó en mayo del año pasado la distinción "Asturiano del mes" que otorga LA NUEVA ESPAÑA como reconocimiento a su capacidad de innovación, que ha situado al complejo sanitario ovetense en la vanguardia europea, e incluso mundial, en técnicas para el diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de tumores.

La citada unidad está trabajando en un nuevo objetivo: convertirse en referencia para todo el país –acreditación que concede el Ministerio de Sanidad– con la realización de procedimientos endoscópicos de reducción del volumen pulmonar. Esta técnica se aplica a enfermos respiratorios y evita la cirugía. Mediante una endoscopia, se colapsan áreas de pulmón que no funcionan adecuadamente para que puedan expandirse las zonas del pulmón que sí funcionan. "De esta manera, los pacientes notan una mejoría en su capacidad de hacer esfuerzos, se notan menos ahogados en las actividades de la vida cotidiana y ganan calidad de vida", explicó Francisco López González, jefe de sección y responsable de la unidad de Neumología Intervencionista del HUCA.