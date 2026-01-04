Premio de literatura en leonés para Nicolás Bardio

Nicolás Bardio Vaquero (Oviedo, 1987) es el ganador de la tercera edición del Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés con su novela "La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas". El jurado ha reconocido la excelencia literaria de la novela, con su recreación de "un tiempo fantástico y actual, irónico, imaginativo y crítico, en torno a la historia de un hipotético ‘Conseyu de bruxería d’Asturies y Lleón’".

Nicolás Bardio es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y secretario de Política Llingüística de la Federación Socialista Asturiana, es autor de seis novelas, varios relatos y dos juegos de rol. Está considerado un renovador de la literatura fantástica en lengua asturleonesa.

El certamen literario creado por el Instituto Leonés de Cultura en 2021 lleva el nombre del escritor Caitano Álvarez Bardón, investigador y militar nacido en Carrizo de la Ribera, colaborador de Ramón Menéndez Pidal y autor de "Cuentos en dialecto leonés".