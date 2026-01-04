El Principado mantiene su apoyo a los asturianos en Venezuela tras la captura de Maduro: estas son las ayudas y sus beneficiarios

La nueva escalada de tensión política vivida ayer tras la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente Trump, ha puesto el foco internacional en la situación que atraviesa el país caribeño, con una comunidad histórica y numerosa: la de los asturianos y descendientes de asturianos que llevan décadas asentados en el país y que cuentan con el respaldo del Principado de Asturias. Son, aproximadamente, unas 4.000 personas; 1.400 nacidas en la región.

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Reto Demográfico del Principado de Asturias es precisamente dar amparo a los asturianos o descendientes de asturianos que viven fuera de la región, especialmente en países latinoamericanos donde Asturias mantiene activos distintos programas y líneas de ayudas. Venezuela es, en este contexto, uno de los países que más se beneficia de este apoyo social y económico.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, explica que en los dos últimos años varias trabajadoras sociales del Principado se desplazaron a Venezuela para evaluar sobre el terreno la situación de los asturianos residentes en el país. “Era importante conocer de primera mano sus necesidades reales, tanto a nivel social como económico”, señala.

Fruto de ese trabajo, el programa de ayudas para mayores de 65 años destinó en el último ejercicio un total de 97.684 euros a beneficiarios en Venezuela. A ello se suman las ayudas dirigidas a los Centros Asturianos, entre los que destaca el de Caracas, una entidad clave como punto de encuentro y apoyo para la colectividad. Precisamente, durante la jornada de ayer, marcada por la tensión política, el Principado mantuvo contacto permanente con este centro. “Nos comentaron que estaban tranquilos y que apenas salieron a la calle”, relata Romano.

El compromiso del Gobierno asturiano se reforzará además a partir de 2026 con una novedad significativa: la habilitación de un punto de ayuda al retorno en Caracas. Esta medida, recogida ya en los presupuestos generales del Principado, tiene como objetivo asesorar y acompañar a quienes deseen regresar a Asturias, y replica una experiencia previa puesta en marcha con éxito en Argentina.

Por último, el Principado colabora también en una subvención de 100.000 euros con la Fundación España Salud, destinada a garantizar la atención médica de los asturianos que residen en Venezuela, uno de los aspectos más sensibles en un país con graves dificultades en su sistema sanitario.

En un contexto internacional cada vez más incierto, Asturias mantiene así su compromiso con una diáspora que forma parte de su historia reciente y que, pese a la distancia y las dificultades, sigue estrechamente vinculada a la comunidad.