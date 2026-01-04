Los Reyes Magos huyen de las pantallas: los patinetes, las maquetas y los juegos de lógica relegan en Asturias a los dispositivos digitales

Más tradición y menos pantallas. Es la tónica general estos días en las jugueterías asturianas, que viven las fechas de más actividad del año con mucha diferencia gracias a la inminente llegada de los Reyes Magos. "Se busca el componente educativo", destacan muchos dueños de estos negocios, que en muchos casos resistente pese al empuje de franquicias y centros comerciales.

En la juguetería gijonesa Manitú, ubicada en la calle Donato Argüelles, el regalo estrella que ha cautivado a los ayudantes de los Reyes Magos es "Imanix", es decir, un juego magnético. "Son construcciones imantadas; hay guías para hacer casas, por ejemplo, pero se puede crear lo que sea, circuitos de bolas o de coches", apunta Judith Herrero, propietaria de la tienda. El juego va dirigido principalmente a críos de entre 3 y 12 años. El tirón de estos productos "magnéticos" es constante en las últimas Navidades. "Son construcciones sencillas, sin encajes, y los niños pueden seguir las instrucciones pero también ser libres", comenta la comerciante, que ensalza que el juego "es muy imaginativo". Como trasfondo, los ayudantes de Sus Majestades buscan que los pequeños se alejen por un rato de las pantallas y vuelvan a los juguetes físicos, los de antaño. En Manitú también tienen éxito los cofres de manualidades y los juegos de lógica.

Teresa Acebal, en su negocio de Oviedo, con una mosca teledirigida.

Decalupa es la única juguetería tradicional que sigue abierta en el centro de Mieres. Al frente del establecimiento se encuentra el allerano Luis Canal, quien explica que cada Navidad se repite un patrón claro. "Siempre hay tres o cuatro productos que son top ventas", señala. Entre ellos destacan los Sylvanian Families, pequeñas familias de animales que ocupan buena parte de las estanterías de la tienda. Su éxito radica en su amplio rango de edad, ya que se venden desde los tres hasta los nueve años y también triunfan en campañas como la de la Primera Comunión.

En el apartado de movilidad infantil, los patinetes Micro lideran el mercado. Aunque son los más caros, su calidad suiza los convierte en los más demandados. Además, los juguetes de construcción, el radiocontrol y los productos tecnológicos controlables mediante aplicaciones móviles completan la lista de imprescindibles. Decalupa también apuesta por el juego científico, un nicho más específico pero con público fiel.

Susana Sánchez, junto a maquetas, en su negocio de Avilés.

La cola delante del mostrador de la librería Campoamor demuestra que el establecimiento, uno de los que mayor solera tiene en Avilés, es un hervidero de regalos en las fechas previas al día de Reyes. Dentro, varias familias ultiman los detalles antes del gran día. Su gran joya, cuenta Susana Sánchez, son las maquetas. "Son las grandes estrellas de estas navidades", reconoce la avilesina, que cuenta con diferentes modelos para todo tipo de edades.

"La gente está tirando mucho por regalos que eviten pantallas, como, por ejemplo, los peluches o los muñecos. También se están vendiendo muchos drones pequeños", cuenta Sánchez, que se detiene en la joya de la corona, las citadas maquetas. "Son cajas que se montan como si fuesen Legos. Las hay más simples, para los niños más pequeños, hasta algunas que tienen luces y sonidos. Están volando", apunta la comerciante. Estas maquetas sirven tanto para jóvenes como para personas adultas que, por ejemplo, las pueden usar como separador entre sus libres. Pérez cita, entre los artículos más vendidos, los bolígrafos Legami o Perplexus, una bola en cuyo interior tiene un laberinto. "Todo lo que tiene que ver con papelería bonita, que es algo que trabajan mucho en Legami, está funcionando a las mil maravillas", asevera.

Luis Canal, en su establecimiento de Mieres. / JUAN PLAZA / MIKI LÓPEZ

Una mosca de color verde que se maneja con un mando parecido al de las consolas y que se sube incluso por las paredes. Ese es uno de los juguetes más demandados por los niños de Oviedo, al menos por los más pequeños. "Estas moscas nos vuelan, nunca mejor dicho. A los peques parece que les gustan los bichos y se entretienen mucho manejándolos", explica Teresa Acebal, la propietaria de Cuquín, una juguetería ubicada en el barrio de La Argañosa de Oviedo. "Hemos tenido que pedir más moscas de esas en varias ocasiones porque las vendemos todas", afirma.

En las cartas de los niños ovetenses a los Reyes Magos también hay otros juguetes. "Piden muchos juegos de construcción. Como cada vez hay familias con hijos únicos también se llevan muchos juegos individuales, juegos que plantean retos para que pueda usarlos un niño solo", señala Teresa Acebal. "Además siguen triunfando los clásicos como las muñecas, los puzles, las maquinitas… También les gustan mucho los disfraces", dice.