1.130 toneladas de sal, 35 quitanieves y 115 profesionales: Asturias se prepara para la llegada de la borrasca "Francis"

Se avecina tormenta. El Gobierno de Asturias ha desplegado todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado ante la llegada de la borrasca "Francis" y minimizar las incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa.

El refuerzo del dispositivo se produce tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de un aviso amarillo por nevadas en el suroccidente, la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa. En coordinación con el 112 Asturias, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha los protocolos preventivos y ha alertado a todos los servicios implicados para anticipar incidencias y asegurar una respuesta rápida y coordinada.

El Plan de Vialidad Invernal, operativo desde el 1 de noviembre y coordinado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, tiene como objetivo preservar la seguridad vial y reducir el impacto en la circulación durante episodios de nieve, hielo o condiciones meteorológicas adversas. El dispositivo humano está formado por 115 profesionales —técnicos, celadores, conductores y operarios— que trabajan de manera conjunta con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil.

En cuanto a medios materiales, el plan cuenta con 35 quitanieves, 8 fresadoras y otros equipos especializados, además de 15 silos de sal con una capacidad total de 1.130 toneladas, distribuidos estratégicamente por el territorio. También permanecen operativos los sistemas digitales de información y control en los puertos de montaña con riesgo de aludes —Tarna, San Isidro, Ventana, Somiedo y el acceso a Sotres—, que permiten informar en tiempo real a los conductores y optimizar la gestión del tráfico. Estos sistemas incorporan señalización variable, sensores de temperatura, radares y cámaras para el seguimiento continuo del estado de las vías.

El plan establece cuatro niveles de actuación, desde peligro bajo hasta muy alto, en función de la intensidad del riesgo. En los escenarios más adversos, se comunicará la situación al 112 Asturias y se propondrá el cierre de las vías afectadas a la Central Operativa de Tráfico (COTA), que adoptará la decisión final.

Recomendaciones

El Gobierno de Asturias recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por zonas de montaña, informarse sobre el estado de las carreteras antes de viajar y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.

Esta estrategia se verá reforzada en 2026 con la mayor inversión destinada hasta la fecha a la conservación de la red autonómica de carreteras, según anuncian desde el Principado. Los presupuestos contemplan actuaciones de mejora del firme, barreras de seguridad y señalización en más de 600 kilómetros, además de tareas de mantenimiento como desbroces en toda la red. En total, el Ejecutivo autonómico destinará más de 105 millones de euros a carreteras y puertos, de los que más de 20 millones se dedicarán a contratos de servicios.

Las cuentas incluyen también el refuerzo de las brigadas de carreteras, con turnos operativos de hasta 24 horas y la mejora del equipamiento y la maquinaria, para garantizar una respuesta más eficaz ante episodios meteorológicos adversos.

Por último, el Gobierno de Asturias ha querido agradecer y poner en valor la labor de los profesionales de los servicios públicos esenciales —sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, protección civil y equipos de mantenimiento— que trabajan durante estos días festivos para que la ciudadanía pueda celebrarlos con seguridad, tranquilidad y confianza, incluso en contextos especialmente complejos.