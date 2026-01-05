Agenda: qué hacer hoy lunes 5 de enero en Asturias

Oviedo

Recepción y cabalgata

Los Reyes Magos tienen una apretada agenda antes de la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a los más pequeños de la casa desde las 11.00 hasta las 13.30 horas en la sala de cristal del Palacio de congresos y Exposiciones. Tras una parada para la comida y recargar fuerzas, a las 17.00 horas comenzará la cabalgata. Este año estrenará recorrido. Partirá de la calle Santa Susana para seguir por Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral –tendrá lugar la tradicional adoración al niño Jesús–, Águila, Jovellanos, Argüelles para volver por la calle Marqués de Santa Cruz.. Por la noche, irán de casa en casa repartiendo los regalos.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Navidad

A las 10.15 horas, llegada de Sus Majestades los Reyes Magos al Puerto Deportivo, por la zona próxima a la Antigua Rula. Posteriormente se dirigirán a la plaza del Marqués. La recepción en el Ayuntamiento será de 13.00 a 15.00 horas. La gran Cabalgata partirá a las 18.30 horas desde el colegio Begoña, en Viesques. Culminará en los Jardines de la Reina. El discurso de Melchor, Gaspar y Baltasar en la plaza Mayor, desde el balcón consistorial, será aproximadamente a las 21.30 horas. Asimismo, habrá Cabalgata en la zona oeste. Comenzará a las 19.30 horas en el camino del Cortijo. En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación "Inverland", con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Asociación Belenista de Gijón

Último día para participar en la VII Ruta de los Belenes "Villa de Jovellanos". Se puede visitar el belén_"El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el próximo día 7 de enero puede visitarse en el Centro Antiguo Instituto la exposición "River", de Irene del Pino, en el marco de los XXII Encuentros Fotográficos de Gijón.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Cabalgata de Avilés

A las 17.30 horas los Reyes Magos llegarán al Puerto de Avilés, donde los recibirá Yolanda Alonso, concejala de Cultura, y la Policía Local. A las 18.30 arrancará la Cabalgata desde el colegio del Quirinal hasta llegar al Parche.

Cabalgata de Corvera

En Corvera la primera cabalgata se celebrará en Las Vegas a partir de las 18 horas, con salida en la plaza del Parque Europa. A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar la cabalgata de Trasona, organizada por la Sociedad de Festejos de Trasona.

Cabalgata de Castrillón

Los Reyes Magos aterrizarán en Castrillón, como es habitual, en el Aeropuerto de Asturias. Lo harán a las 12.40 horas. Por la tarde, pasearán con sus carrozas por el centro de Piedras Blancas. El inicio de la Cabalgata está previsto para las 17.30 horas.

Cabalgata de Soto del Barco

Soto del Barco celebrará su Cabalgata a partir de las 18.15 horas. El recorrido arrancará en la calle de la Magdalena y llegará a la plaza Herminio de la Noval, don de la Iglesia.

Cabalgata de Gozón

La Cabalgata de Gozón arrancará a las 18 horas y saldrá del_Crucero hasta llegar a la iglesia de Santa María, al lado de la playa.

Tren Navideño

El tren navideño recorre las calles más céntricas de la ciudad entre las 16.00 y las 21.00 horas. La salida y la llegada es en la plaza de España.

Las Cuencas

Cabalgatas de los Reyes Magos

En Langreo los Magos iniciarán su recorrido en el polideportivo de Ciaño, a las 17.00 horas, para pasar luego por Sama y La Felguera. Habrá cabalgatas también en Sotrondio, Blimea y El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), con salida en los tres casos a las 18.30 horas. Los Reyes Magos llegarán a Laviana a las 18.00 horas para participar en la cabalgata de Barredos. Después, a las 19:30 horas, recorrerán las calles de la Pola. En Campo de Caso la salida es a las 19.00, al igual que en Rioseco. En Mieres, la cabalgata comenzará a las 18.30 horas en la calle Llanes. En Pola de Lena el recorrido comenzará a las 18.30 horas. En Aller, la comitiva pasará a las 18.00 horas por Nembra, para luego, media hora más tarde, dejarse ver mágicamente en Moreda., Collanzom Cabañaquinta y Caborana.En Riosa la cabalgata saldrá de la plaza del ayuntamiento a las 17.00 horas.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres despiden hoy sus mercadillos navideños. El horario de la feria en Mieres es de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los mercadillos de La Felguera y Sama también se clausuran hoy.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Ruta de los Belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Belén marinero de Tazones

La biblioteca "La Rula", en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.