Los asturianos, los que más gastan en el sorteo de El Niño

Asturias sigue siendo la región donde más lotería se compra del país. Aunque El Gordo del pasado 22 de diciembre pasó por la región sin pena ni gloria, los asturianos se la juegan al sorteo de El Niño, que se celebrará mañana y en el que cada asturiano gastará una media de 31,37 euros, según la cifra de consignación. De momento, se han vendido un total de 158.085 billetes, lo que suponen 31,6 millones de euros. Aunque habrá que esperar a mañana para conocer la cifra final ya que durante el día de hoy, se pueden seguir comprando boletos.

En el conjunto de España, el gasto por persona será de 18,77 euros, lo que supone 0,57 euros más que el año anterior, ya que en 2025, la consignación por habitante se fijó en 18,20 euros. Y, por regiones, a Asturias la siguen Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros) y Cantabria (24,39 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son de nuevo los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42), a los que siguen los de Baleares (9,40 euros), Cataluña (12,96 euros), Navarra (13,01 euros) Canarias (13,67 euros), Extremadura (15,12 euros), Andalucía (15,47 euros) y Madrid (17,84 euros).

Tras un Gordo poco asturiano, el sorteo de El Niño pondrá el broche final a las fiestas. Será mañana a las 12.00 horas cuando los bombos del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Un sorteo opacado por la llegada de sus majestades los Reyes Magos, que pasa un poco más desapercibido pero que repartirá 770 millones de euros siendo el primer premio de dos millones de euros (200.000 euros por décimo). Las probabilidades de ganarlo, idénticas a las del Gordo: una entre 100.000, aunque el día 22 los premios son mayores. El segundo premio en la Lotería de Navidad es de 125.000 euros por décimo y la cuantía del tercer premio es de 50.000 euros. En el sorteo de El Niño, en cambio, el segundo premio es de 75.000 euros al décimo y el tercero, de 25.000.

La lluvia de millones de la Lotería de Navidad es mucho más intensa que la que deja el sorteo de la lotería de El Niño: en la edición pasada, Loterías y Apuestas del Estado repartió 2.590 millones de euros en premios en la Lotería de Navidad, mientras que en la lotería de El Niño se repartirán 770 millones de euros. Un sorteo más fiel al Principado en el que tocó un total de 18 ocasiones. Oviedo y Gijón son las ciudades en las que más ha tocado (6), seguidas de Avilés (2). Y con una vez se quedan Cangas del Narcea, Sama de Langreo, Tapia de Casariego y Vegadeo.