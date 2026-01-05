Avisos por mal tiempo y cabalgatas adelantadas: los Reyes Magos llegan a Asturias entre frío, lluvia y nieve

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están muy cerca de Asturias. Eso sí, Sus Majestades de Oriente deberán abrigarse —y mucho—, porque este lunes las temperaturas máximas en el Principado no superarán los 10 grados, en una jornada marcada por el frío y la inestabilidad meteorológica.

El día de cabalgatas llega acompañado de un tiempo invernal, lo que ha obligado a modificar horarios y recorridos en numerosos concejos asturianos. Durante la mañana predominarán los cielos nubosos, con pocos cambios y sin precipitaciones significativas en la mayor parte de la región.

Será a partir de la tarde cuando la situación tienda a complicarse, con un aumento progresivo de la nubosidad y la aparición de lluvias, primero débiles y después más persistentes, especialmente hacia la tarde-noche. Estas previsiones han llevado a varios ayuntamientos a adelantar el paso de los Reyes Magos por las calles para esquivar el peor tramo del temporal.

Así, en Oviedo, Villaviciosa, Langreo, Ribadesella y Corvera, las cabalgatas comenzarán a las 17.00 horas, manteniendo los itinerarios previstos salvo en Villaviciosa, donde el recorrido será más corto. Avilés también ha ajustado su programación: Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcarán en el puerto a las 16.00 horas y recorrerán la ciudad a partir de las 17.30 horas, el mismo horario fijado en Candás y Piedras Blancas.

¿Nevará?

La jornada estará marcada por la incertidumbre, no solo por descubrir cuántos regalos traerán Sus Majestades, sino también por la posible nieve, que podría disputarle protagonismo al séquito real. Si los Reyes optan por llegar a Asturias a través del puerto de Pajares, deberán extremar las precauciones: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará a partir de las 18.00 horas un aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica, los Picos de Europa y el suroccidente asturiano. Se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 700 metros, con una cota de nieve que podría descender puntualmente hasta los 500 metros.

Con este escenario, Melchor, Gaspar y Baltasar afrontan su llegada a Asturias pendientes tanto del cielo como de los más pequeños, en una tarde en la que el frío, la lluvia e incluso la nieve obligarán a mirar al reloj y al horizonte casi al mismo tiempo. Aun así, nada parece capaz de frenar la ilusión: ni los paraguas abiertos ni las carreteras blancas impedirán que Sus Majestades cumplan con su cita anual y lleven la magia de la noche de Reyes a cada rincón de Asturias.