El excepcional legado de las sacrificadas vidas de nuestros nonagenarios

Escuchar durante varias horas a nuestros mayores para publicar las peripecias vitales de los 64 nonagenarios y 4 centenarios protagonistas del libro que presentamos en Navidad en el Club LA NUEVA ESPAÑA y el pasado viernes en La Foz de Morcín ha sido una experiencia inigualable, un regalo cargado de emociones y reconocimiento, que no se adquieren con dinero.

Poner en valor y dar visibilidad al esfuerzo y sacrificio de esos héroes anónimos rurales, que construyeron las verdaderas intrahistorias de sus familias y de sus pueblos, es el mínimo homenaje que les podemos realizar. Esa generación, que pasó penurias y escasez, abrió el camino a sus privilegiados descendientes para que disfrutásemos de mayores oportunidades en el actual estado del bienestar que ellos construyeron.

Trabajar es el verbo que más se conjuga en sus vidas y en el libro. Muchos de ellos no tuvieron acceso a la cultura y se esforzaron con sus brazos en busca de un futuro mejor para sus hijos.

Muchas gracias por abrirme vuestras casas y vuestros corazones, por vuestra generosidad con las siguientes generaciones y por abrirnos el camino para un darnos un presente mucho mejor que vuestro pasado. Gracias por darme la oportunidad de escucharos y la primicia de escribir vuestras heroicas historias. Como manifesté públicamente en ambas presentaciones "una sociedad que cuida más a sus mascotas que a sus ancianos tiene invertida su escala de valores".

Centenarios . Fe González vivió 105 años, perdió a su madre con 16 y con 43 quedó viuda y con cuatro hijas menores a su cargo al fallecer su marido en 1957 por una explosión de grisú en la mina. Trabajó y se sacrificó para sacar adelante a su familia. Olimpia Goyanes vivió 102 años y en 1955 emigró desde una aldea lucense a la cuenca minera, junto a su marido y sus dos hijos, para vivir hacinados los cuatro en una minúscula habitación con derecho a cocina. Cuando le asignaron una humilde colomina "fui la mujer más feliz del mundo al poder tener una vivienda para toda mi familia", reconocía. Encarna Vázquez, vivió 103 años y trabajó desde niña de criada sirviendo amo. Una semana después de casarse, su marido perdió una pierna en un accidente en la mina. El matrimonio reorientó su vida comprando una pollina para repartir las cartas y ejercer como carteros. Nicanor Suárez, de 102 años, comenzó con 12 a trabajar en la mina para sustentar a su familia por ser el mayor de los cuatro hermanos huérfanos de padre tras un accidente minero en 1932. Su madre no tuvo ninguna compensación económica y el primogénito obtuvo "el privilegio" de ser contratado por la empresa carbonífera para que hubiera, al menos, una fuente de ingresos en la familia.

Nonagenarios. Irene Fernández, a sus 99 años, afirma que "me tocó de hacer de todo en la vida y no se me pone nada cuesta arriba. Los niños de hoy no tienen niñez. La gente debería unirse y no pelearse como hacen los políticos". José Ramón Bermúdez, médico rural durante treinta años, salvó su vida mientras pasaba consulta el 23 de junio de 1988 por subirse a la mesa camilla para sujetarse a los tubos de la calefacción con el fin de no perecer ahogado en una gran inundación. "Ese día volví a nacer", recordaba. Clotilde Fernández, además de repartir leche, pagaba la contribución con los gochos que criaba y los vendió para adquirir las vacunas de la poliomielitis para sus cuatro hijos. José García, comenzó con 16 años a trabajar en una carpintería de ataúdes, después en la construcción de colominas mineras y, finalmente, haciendo bastidores para los cuadros de mina.

Fabián Cachero, de 96 años, y Araceli Alvarez, de 95, se casaron en 1960 y siguen residiendo en el mismo domicilio de Otura. Fabián comenzó de guaje a trabajar en la mina hasta que perdió la vista de un ojo por un accidente laboral. Se reconvirtió a cantero y albañil, actividad que combinó con la agricultura y la ganadería. Araceli recuerda que, de niña, cuando no sabían la lección "nos ponían de rodillas, por eso las tengo tan duras". Además de las tareas domésticas, trabajó durante tres décadas como cocinera de un colegio.

Manuel Caldevilla y Camina Polledo, contrajeron matrimonio en 1960. Manolo fue minero desde los 15 hasta los 52 años. Después ejerció como chófer y taxista. Y, finalmente, como juez de paz durante 27 años. Carmina, de niña, recogía la leche por los pueblos, antes de ir a la escuela, y la dejaba en la estación de ferrocarril a las 9 de la mañana.

96 Años. Estrella Álvarez, conocida como "Estrella la del cura", debido a los 60 años que ejerció como asistenta del sacerdote José Manuel Valle Carvajal. Antes, trabajó puliendo el granito de las colominas construidas para los mineros. "Tenía las manos en carne viva de tanto pulir y llegué a vomitar sangre del polvo que tragábamos". También sacaba 30 cestos al día de carbón del río Caudal. Emérita Salgueiro, primogénita de 10 hermanos, perdió a su madre con 13 años, hecho que le obligó a asumir el rol de madre para criar a sus nueve hermanos menores. Después, fue a servir amo a Vivero, donde conoció a su marido Ramón Polo, con quien emigró a Asturias para trabajar en la mina. Rosita Nomparte marchó detrás de su novio, en contra del criterio de sus padres, hasta Solsona, en Lérida, donde se casó en 1953. Al regresar a Asturias, trabajó como modista hasta que en 1970 abrió una tienda de ultramarinos. Lo que consumía cada familia se apuntaba en una libreta que era abonaba una vez al mes después del día diez, fecha de la paga a los mineros. En febrero de 1987, acertó los 14 resultados de una quiniela de fútbol y fue agraciada con 35 millones de pesetas que repartió con la peña de once clientas de su tienda.

95 años. Francisco Fernández, "Quico de La Carbayosa", soltero, comenzó cuidando ovejas, luego fue cantero y trabajó en la traída del agua del Aramo. A los 18 años entró en la mina. En 1960 pidió la excendencia para irse a las minas francesas de Valenciennes. En el tren de regreso a España conoció a un catalán que le convenció para marcharse a trabajar a una sierra de madera en Manresa. Después, entró en una mina de carbón en Burgos, donde se escribe con un amigo que estaba en Suiza y se marchó al país helvético para trabajar en el almacén de un hotel. "Ganaba más del doble que en la mina", afirma. Dio el salto a Alemania para entrar en una mina de carbón en Essen. En 1962, se incorpora en una fábrica de materiales de cuartos de baño en la ciudad de Halle Westfalen. Pasó a otra fábrica de motores eléctricos hasta que cerró y, finalmente, en 1965, entró como tornero en una fábrica de maquinaria agrícola hasta jubilarse en 1991.

José Antonio Fernández, "Pepe de La Puente", comenzó como listero en una constructora antes de incorporarse en 1954 a Ensidesa-Minas de Riosa para llevar las obras del exterior y acabó como jefe administrativo del pozo Montsacro, donde se jubiló en 1994 a los 64 años. Eugenio Fernández subía con 13 años las vacas al puerto del Aramo. "Les pasábamos muy putes porque había poca comida y pasábamos fame", recuerda. A los 16 entró como pinche de los canteros que construyeron los muros de la estación del Norte en Mieres y luego en el túnel de Olloniego. "Quedé reventáu de picar piedra y hacer hormigón". Con 18 entró en la mina hasta jubilarse en 1979. Pedro Mallada, nació en la ciudad argentina de Rosario, donde habían emigrado sus padres, quienes regresaron a España en 1932. A los 16 años entró en la mina ganando 2 pesetas diarias, trabajo que alternaba con la agricultura y la ganadería. "Plantábamos nabos para quitar la fame y hubo años de recoger 8 toneladas de manzana". Agradable Anita Suárez, Enedina, trabajó de niña en la carnicería con su madre. No olvidará cuando su tío José embarcó a Argentina después de la guerra "y a mi madre le dieron una camá de palos para que cantase y casi la matan. Le raparon el pelo al cero". Perdió a su único hijo con 60 años y afirma que "antes había más alegría y estábamos todos más unidos que ahora". Primo Palacios comenzó con 14 años en Hulleras de Riosa y el 31 de enero de 1967 volvió a nacer tras una explosión de grisú que arrancó la vida de cuatro compañeros siendo el único superviviente. "Quemé entero y me llevaron a la unidad de quemados del Hospital La Paz, en Madrid". Mari Luz, su esposa recuerda que "cuando fui a verlo no me conocía, no hablaba y tenía hinchado todo el cuerpo". Un año después se reincorporó en el pozo Montsacro hasta jubilarse. "Si volviera a nacer, volvería a ser minero ya que había muy buen compañerismo".

Olvido Granda apenas fue a la escuela porque tenía mucho que trabajar en casa debido a que todos sus hermanos eran mineros y se dedicaba a cocinar, lavar la ropa en el río y en la fuente y remendar sus bombachos. Fue a servir amo. Su padre fue encarcelado después de la guerra cuando su madre estaba embarazada de su último hijo. Teresa Cachero, única mujer entre cinco hermanos, afirma que "quedé de criada en casa sin sueldo. Atendía a mis padres, hermanos, la abuela y el tío Angel. No tenía jornada partida, sino continua. Siempre era la última en acostarme y la primera en levantarme".

Quedó viuda con 46 años y con una paga muy pequeña. Se dedicó a atender catorce vacas y criar gochos que le daban buenos jamones. Carmina Suárez, se fue a servir amo y trabajar interna, además de ejercer como modista. En 1963, emigró a Bélgica con su hermana Amparo para trabajar en la cocina de un colegio de monjas y después en una casa particular. Allí conoció a su futuro marido con quien regreso a España para casarse en 1967. Quedó viuda muy joven y ejerció como cartera.

94 años. Adela Palacios perdió a su padre en 1938 cuando le fusilaron con 33 años. Se crió con su abuelo, que también estuvo en la cárcel después de la guerra. Pasó su infancia cuidando vacas y después aprendió a coser antes de casarse con un minero. Visita Fernández, la menor de ocho hermanos y a quien, por estar enferma su madre y ser la única mujer de la familia, le tocó cuidar de todos los varones. "Trabajé más que una gitana lavando en el río la ropa de todos los paisanos de casa", recordaba. Se casó con veinte años. "Éramos esclavos". Josefa Fernández, "del Pereo", residió siempre en la misma casa donde nació. Hija de soltera, se crió con sus abuelos. "Fui poco a la escuela y salí de allí sabiendo dividir por dos porque tenía que atender el ganado y trabajar las fincas en las que sembrábamos maíz, patates y pan de escanda". Maruja Barbao subía de niña a ordenar las vacas al monte a primera hora de la mañana. Con 12 se fue a servir amo y con 13 entró a trabajar en la fábrica de explosivos de La Manjoya. Su madre falleció con 41 años y tuvo que dejar el trabajo en la fábrica para atender a su padre y hermanos menores.

93 años. Susana Bardio, novena de once hermanos y única superviviente de ellos, pasó una infancia marcada por las penurias y la escasez. "Eran tiempos de guerra y los guajes pasamos mucha fame. Cogíamos caracoles para venderlos". Isabel Suárez "Chucha" lleva colgado en su cuello el retrato del hijo que perdió con 40 años en accidente de tráfico y al que recuerda cada día. Rosi Gómez comenzó con 18 años a trabajar en la fábrica de explosivos de la Manjoya empaquetando cartuchos de dinamita donde ganaba 5 pesetas al día. "Si había cualquier falta, te quitaban la prima por cualquier tontería". Ernesto Fernández ejerció como agricultor toda su vida y fue secretario de la asociación de damnificados por los humos y malos olores de la central térmica de Soto de Ribera, entidad que demandó a la empresa y ganó un pleito con una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a indemnizar con un millón de pesetas a siete vecinos de Morcín y Ribera de Arriba por los daños causados por las partículas de ceniza y lluvia ácida generadas al quemar carbón. Francisca Rivero, Paquita, sirvió amo en varias casas dedicándose al servicio doméstico y al cuidado de los niños antes de casarse a los 44 años con un minero. José Luis Fernández, Pepe Luis, perdió a su padre con 4 años. Acompañó a su madre como estraperlista a Grado antes de entrar en la Escuela de Comercio de Oviedo. Con 16 años entró a trabajar como aspirante en la fábrica de explosivos de la Manjoya. Promocionó a auxiliar y oficial de segunda. Ejerció como vocal en el consejo de administración de Unión Española de Explosivos y fue presidente del Sindicato de Provincial de Químicos y Derivados. Se jubiló en 1992, tras 44 años en la empresa.

Carmela Fernández dejó en 1952 su pueblo de Las Nieves, en Pontevedra, para venir a Pravia a ayudar a su hermano mayor Manuel, quien había quedado viudo y con cuatro hijos tras fallecer su esposa en el último parto. Un verano conoció en un velatorio a José Antonio Fernández con quien se casó en 1957 y quien había comenzado a trabajar con 14 años en la mina. Pasó por todas las categorías y, tras estudiar en la escuela de Capataces, ejerció en el pozo Montsacro como Facultativo Jefe hasta jubilarse en 1990, después de 41 años en la mina. Alicia Fernández ya recogía con 8 años la leche con un burro por los pueblos. Perdió a su padre cuanto tenía 8 meses y quedó viuda con 25 al fallecer su marido en un accidente en la mina. No tuvo ingresos cuando su hija obtuvo la mayoría de edad e instaló un taller de costura que, además de escuela de aprendizaje, confeccionaba trabajos por encargo.

92 Años. Angel Alberto Fernández, Gelín, comenzó con 14 años a repartir pellejos de vino por los pueblos en mulas y caballos. Al fallecer su padre, gestionó junto a su hermano Mino el almacén de vinos y piensos que había motorizado en 1958 su padre al comprar un camión Ford 4. Hizo la mili en Sidi Ifni. Acostumbrado a trabajar, afirma que "allí solo hacía comer y echarme a dormir la siesta de forma obligatoria".

Ángel García Menéndez y Pili Gómez Cerra se casaron en 1958 y residen en El Castro, en la Rectoría de Argame. Gelín trabajó toda su vida en Fábrica de Mieres y vivió en primera persona la integración en Uninsa y después en Ensidesa. Pili perdió a su padre con 9 años por un accidente y en 1947 la llevaron interna a un colegio de huérfanas de la minería a Liérganes. Conchita Fernández recuerda cuando de niña fue con su hermano mayor caminando con un rebaño de ovejas por el monte desde Morcín hasta el mercado de Pola de Lena. "Llovía y cogimos una buena mojadura. Salimos de casa a las dos de la madrugada y nos amaneció en La Barraca. Quedaron 7 ovejas sin vender, pero no queríamos regresar con ellas y casi las regalamos a un señor. Fuimos esclavos toda la vida", sentencia. César Mieres entró con 16 años a trabajar en la construcción de unas colominas antes de comenzar en la mina donde se jubiló en 1985, tras 33 años de servicio "pasando por todas las categorías, menos la de vigilante", matiza. Isolina García trabajó desde niña cuidando a sus hermanas menores, en las tareas de la casa y en las labores agrícolas y ganaderas. Aprendió a coser antes de casarse con 19 años en 1953.

José González Inés "Quirós" y Covadonga Martínez Iglesias se casaron en 1958 y residen en La Foz de Morcín. Quirós comenzó con once años como pinche y con catorce, en 1948, se incorporó en Hulleras de Riosa. Perdió a dos hermanos mayores en accidentes mineros y se jubiló como vigilante en 1984 después de 36 años en la mina. Cova, antes de entrar en la escuela, iba a catar las vacas al monte. Perdió a su madre con 39 años y atendió a su padre y a sus dos hermanos solteros.

91 Años. María Dolores Alonso Otero "Eloína" afirma que "fui poco a la escuela porque tenía que quedarme en casa cuidando a mis hermanos pequeños y solo iba cuando llovía. Lavaba la ropa de todos ellos. No teníamos agua en casa y tenía que ir a la reguera. Además de catar vacas, criaba 30 gochos. Trabajé de nena y de mayor. Ahora, no me dejan ir a trabajar la tierra y monté una huerta en la acera de casa". Víctor Manuel Alvarez Muñiz, Manolo, entró con 14 años a trabajar como pinche en la traída del agua del Aramo y con 16, en 1950, en Hulleras de Riosa como carpintero. Después fue vagonero y entibador. "Se me daban muy bien los cruces de las galerías". Se jubiló en 1987 como vigilante. Participó en los rescates de varios accidentes mineros.

Manuel Palacios y Marina Barbao se casaron en 1959. Manolo entró con 14 años en Fábrica de Mieres y con 15 en minas Llamas "Cargaba carrozas de madera en el exterior porque todavía no tenía edad para trabajar dentro de la mina. Ganaba 7 pesetas al día". Después, en Nicolasa, fue ramplero, vagonero, picador, posteador y vigilante. Durante sus 36 años en la mina, pasó por todas las categorías laborales. Marina afirma que "de jóvenes éramos unos esclavos y no teníamos ningún derecho, lo contrario que ahora". "Mi madre murió muy joven y tuvimos que enfrentarnos a todo. Lo pasamos muy mal, pero salimos adelante. Recogíamos castañas y labrábamos las tierras que ahora son todo bardiones". Bertha Angélica Robles nació en Perú y vino a Asturias en 1997 cuando su hija Anabel Lucia, profesora de educación secundaria, se casó con un asturiano. Crio 6 hijos y alterna el verano de Perú con el verano asturiano. Maximino Fernández, "Mino", entró con 15 años en la mina y ejerció como un experto profesional que participó en rescates de ocho compañeros fallecidos. La muerte le rondó muy cerca. "Encontré a Carbayosa y su cuerpo se me escapaba de las manos tras la explosión de grisú", recordaba al recoger el cadáver del compañero quemado. Se jubiló en 1984 como vigilante después de 35 años en la mina pasando por todas las categorías profesionales. Marina Fernández iba con 14 años a vender leche, mantecas, huevos y verduras. Siempre se dedicó a la agricultura y la ganadería. Junto a su marido, llegó a tener 40 vacas, 5 yeguas y varias gochas matrices, que parían una docena cada una. No tuvo tiempo para viajar.

Carmina Palacios y José Antonio Martínez Allende "Jama" se casaron en 1959. Ella aprendió corte y confección en Oviedo y dio clase a otras mujeres. Jama ejerció como alcalde Morcín entre 1968 y 1976, trabajó en las oficinas de Hunosa y fue el primer presidente de la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias. Asunción Mallada se encontró con catorce con un lobo cuando subía a catar la vaca "Careta" al Monsacro. Fue muy poco a la escuela porque tenía que sallar el maíz, trabajar la huerta y lavar las sábanas en la reguera y los bombachos de sus hermanos mineros. A los 17 fue a servir amo y se casó con 26. A sus 91 años, sigue trabajando la huerta. Luisa Fernández, prestigiosa cocinera, gestionó toda su vida el bar de La Puente donde paraban todos los mineros que venían caminando a trabajar a la mina y dio de comer a personalidades como Doña Letizia Ortiz y presidentes del Principado como Tini Areces y Sergio Marqués, además de conocidos jugadores del Real Oviedo.

Ovidio Alvarez García comenzó como pinche con 14 años, a pico y pala, en la carretera y con 16 entró en la mina donde trabajó como picador y posteador hasta jubilarse en 1985. Sufrió un accidente muy grave en Nicolasa al quedar enterrado durante media hora y estuvo ingresado dos meses en el hospital. "Pasé mucha fame en el 41 y ahora humanizaron mucho los trabajos en la mina".

90 Años. Francisco Morán, "Paco" se dedicó toda su vida a la agricultura. "Cultivábamos de todo y criábamos bueyes y vacas de leche. Los bueyes los vendíamos para las minas y las carreteras y la leche la repartíamos por casas de Oviedo". Colombófilo titulado, instaló varios palomares en la panera de su casería donde regresaban las palomas que soltaba en otros puntos de Asturias. Jugó a fútbol en el Buenavista y en el Astur. "No pase fame porque en casa trabajábamos las tierras", recuerda. Carmen Fernández Huerta comenzó a los 12 en Tineo a clases de contabilidad y escribir a máquina. Se casó en 1954, con 19 años, y al año siguiente instaló en Argame un bar-tienda con almacén. Construyó una bolera anexa e incluso servían bodas. "La tienda daba para estudiar a nuestros hijos". Carmina López Martínez iba de niña a buscar las ovejas y el pollín al monte. "Ofrecía una limosna a San Antonio para encontrarlos rápido". También repartía leche y aprendió a coser. Se casó en 1956 con 21 años. María Jesús Fernández Muñiz "Maruja" afirma que "la maestra vino a hablar con mi madre porque aprendía muy bien, aunque iba muy poco a la escuela". Se casó con 18 años, en 1954, vestida de negro, y fue al altar de madreñas por la gran nevada caída aquel día.

Francisco García, "Paco", apenas fue a la escuela porque cuidaba ovejas por el monte. Con 14 años comenzó como pinche en la carretera "carretillo, picu y pala durante dos años", recuerda. Se fue a un caleru y una cantera. "Trabajé como un moro. Un día dije no vuelvo más y fui a pedir trabajo a la mina". Allí le tocó trasladar los restos de los cuerpos de compañeros fallecidos y sufrió un accidente cuando le cayó un costero en la cabeza. María Josefa Bravo "Pepita" vino a Asturias en 1956 desde una aldea lucense, en la que iba cosiendo por las casas, para cuidar cuando dio a luz su hermana más joven, casada con un minero. En la fiesta de La Probe conoció a Agustín Payo, que la sacó a bailar y con quien se casó en 1961. Cortejaban un sábado al mes en el que Agustín se trasladaba en ALSA hasta Puente Nuevo. Ángeles Fernández gestionó durante décadas, junto a sus padres, el bar Casa Sole en Peñerudes, que tenía bolera y servían bodas cuyos festejos duraban varios días. No olvida la fecha del 9 de agosto de 1959 en la que un rayo mató a un montañero en La Mostayal, que había desayunado previamente en su bar. Jesusa Angelita Fernández Allende, "Gelita", se fue con 13 años a estudiar a la Escuela de Comercio en Oviedo. A los 18 impartió clases de Hogar en el Colegio de la Milagrosa y Santo Ángel, asignatura obligatoria para las mujeres. Se casó con 24 años, en 1959, y ya se dedicó a criar sus cinco hijos. Felicita Suárez Fernández, "Cita", la mayor de 6 hermanos, recogía leche por los pueblos con dos burros y la bajaba hasta la estación del Vasco en Soto de Ribera, desde donde se transportaba a Mieres y Moreda. "Me levantaba a las cuatro de la mañana y con el calor se cortaba la leche", recuerda. Trabajó la huerta hasta el año pasado y nunca disfrutó unas vacaciones. "En la vida solo fice trabajar", sentencia.

Ángeles Quirós Suárez, nacida en Quirós, conoció en la feria de Bárzana a un tratante de ganado morciniego con quien se casó a los 24 años. Gestionó el Bar Panizales durante 47 años como experta cocinera que dio muchas comidas e incluso bodas. También tenía huéspedes. Su bar, frente a la iglesia y junto a la parada del autobús, fue el centro neurálgico del pueblo durante décadas donde acudían las familias a ver el festival de Eurovisión antes de que las televisiones llegasen a los domicilios particulares. Avelino Fernández Prieto comenzó con 14 años como pinche en la construcción de las colominas de Caborana. A los 16 entró en Hullera Española. En 1962 se incorporó en la central térmica de Soto de Ribera. Se jubiló en 1988 tras 36 años como carbonero, peón especialista y oficial de primera.