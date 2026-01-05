Frío y nieve para las cabalgatas de Reyes en Asturias: la Aemet atenúa la alerta y habrá que abrigarse (pero el riesgo de nevadas baja)

El frío y la nieve que venían anunciando para la festividad de Reyes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) parecen haber ido a menos respecto a las previsiones iniciales. La alerta ha ido cambiando a medida que se acercaban los días 5 y 6 de enero, y el panorama que, según los expertos, se iba a teñir de blanco en media Asturias, puede que no llegue a tanto.

Ya no hay la previsión de nevadas a cotas de 200 metros que se llegó a vaticinar y que auguraban un manto de nieve casi asegurado para Oviedo. La Aemet circunscribe ahora la alerta por nevadas a la Cordillera y Picos de Europa y al Suroccidente, y deja fuera a la zona central y los valles Mineros, además del litoral.

Aviso amarillo en zonas montañosas

¿Pero qué dice exactamente esa alerta amarilla en la zona montañosa? Avisa de "peligro bajo" por acumulación de nieve en 24 horas (cinco centímetros) a partir de 600-700 metros en la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, además del Suroccidente. Ese aviso se activará en la tarde de este lunes, cuando se desarrollan las cabalgatas de Reyes (algunas ya han sufrido modificaciones por la alerta meteorológica) y llegará al martes, día de los Reyes Magos.

Toca abrigarse

Pero, en cualquier caso, la entrada de una depresión proveniente de Escandinavia seguirá obligando a los asturianos a abrigarse bien para disfrutar de una de las fiestas más esperadas por todas las familias, y especialmente por los niños. La Aemet vaticina un descenso en las temperaturas mínimas, que apenas superarán los cero grados en muchos puntos de la región, y sitúa ahora la cota de nieve "en torno a 500-600 metros en la Cordillera Cantábrica".

Sí se prevén, también a la hora de las cabalgatas, "precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral oriental". Esto, unido a las bajas temperaturas, hace que pueda caer algún copo de nieve en algunas localidades, pero sin alerta por ello para la zona central, según la Aemet, que también tiene activo un aviso amarillo de "peligro bajo" por fenómenos costeros y viento en el litoral occidental asturiano a partir de la tarde de este lunes.

En resumen: los asturianos que quieran disfrutar de las cabalgatas y del posterior Día de Reyes deben tener en cuenta que no les sobrará ni abrigo, ni bufanda ni guantes, pero que, según la Aemet, no parece probable que se produzcan acumulaciones peligrosas en la mayor parte de Asturias.

La duda es si las precipitaciones en la noche de Reyes puedan dejar copos en localidades donde no son tan habituales. "Durante la noche se esperan lluvias intensas y es cuando la magia de la Navidad podría dejar algunos copos en cualquier cota, así que si sois como en mi casa que nos levantamos pronto para abrir los regalos de Reyes, este año hay un aliciente que es ver si nos dejaron nieve", vaticina en su previsión "El tiempo de Javimo".

Las carreteras asturianas

La atenuación de las previsiones se nota, de hecho, en el estado de las carreteras. En la mañana de este lunes, solo permanecía cerrado el tramo de carretera entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, en Lena, y no hay ni siquiera, segun el registro oficial del 112 Asturias, puertos que necesiten cadenas.

Aunque esta situación puede cambiar a medida que avance la tarde, cuando se espera lo más intenso de un temporal que parece que ha ido a menos a medida que se acercaba.