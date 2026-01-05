El paro en Asturias bajó en casi 2.000 personas en 2025, hasta las 51.197

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.983 personas en 2025 en Asturias en relación al año anterior (-3,7%) hasta los 51.197 desempleados, pese al repunte de un 0,4% en el último mes del año respecto a noviembre (201 parados más), según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Asturias (veinte veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones.

En cuanto a sexos, el año cerró con 29.648 mujeres desempleadas, 1.303 menos que el año precedente y 21.549 hombres sin empleo, un descenso de 680 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 65 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 1.918 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en el segmento de quienes no tenían un empleo anterior, 130 menos (-2.43%), mientras que se incrementó en servicios, 142 más (0,38%); construcción, 138 más (4,03%); industria, 29 más (0,8%); agricultura, 22 más (2,57%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (37.904), personas sin empleo anterior (5.213), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (877), construcción (3.561) e industria (3.642).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51.782) Comunitat Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

Contratación

El número de contratos firmados en Asturias en 2025 aumentó un 4,4% durante el año hasta registrar 19.065 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 11% hasta los 4.961 contratos y los temporales aumentaron un 2,2% hasta sumar 14.104 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 73,98% fue temporal (frente a un 68,87% del mes anterior) y un 26,02%, indefinidos (el mes precedente fue un 31,13%).