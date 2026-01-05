El Principado busca gerente para Sedes: requisitos, condiciones y plazos para optar al puesto

El Gobierno asturiano no pierde la esperanza con Sedes, la empresa de construcción participada mayoritariamente por la administración autonómica que el año pasado logró evitar la quiebra a la que se veía abocada por una deuda de seis millones. La Consejería de Ordenación del Territorio ha iniciado el proceso para buscar un nuevo gerente, publicando las normas de selección en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Los candidatos deberán tener titulación universitaria (al menos diplomatura o grado) en los campos de la Empresa, Economía, Arquitectura, Ingeniería o Ciencias Jurídicas. Además de poseer la capacidad para contrata la prestación de su trabajo, conforme lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

A la hora de evaluar los méritos, se tendrá en cuenta la experiencia como gerente o asimilado en empresas de construcción o rehabilitación de inmuebles o prestación de servicios, en otros tipos de sociedades mercantiles, en la gestión y coordinación de equipos, en la gestión de recursos humanos y en el sector de la construcción y la rehabilitación.

Estos méritos tendrán mayor ponderación cuando la experiencia se acredite en sociedades de participación pública.

Además, las personas aspirantes que superen la primera fase de manera satisfactoria a juicio del tribunal deberán hacer frente a una entrevista en la que se analizará el contenido de los méritos alegados, las aptitudes de las personas aspirantes para el desempeño del puesto, el conocimiento del sector y el proyecto de mejora que entienda aplicable a la sociedad.

Las personas interesadas disponen de veinte días para presentar la candidatura. Además de los datos personales y un currículum vitae, deberán adjuntar los títulos académicos y estudios realizados, los puestos de trabajo desempeñados y otros méritos que considere oportunos.

La designación para el puesto se realizará en base a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad garantizando la publicidad y concurrencia. A estos efectos se constituirá un tribunal compuesto por los miembros del Consejo Administrativo de Sedes.

Las funciones del gerente consistirán en ejecutar la estrategia fijada por el Consejo de Administración; controlar, administrar y gestionar los bienes de la sociedad; gestionar las posibles contrataciones y supervisar las licitaciones para el desarrollo de la actividad empresarial; controlar la ejecución de los contratos de los que la sociedad resulte adjudicataria; y establecer la política de calidad, asegurándose de que se establecen los objetivos, entre otras funciones.