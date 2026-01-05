Rescatan ileso a un senderista en la sierra de Caranga
S. B.
Oviedo
Efectivos del GREIM de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, rescataron ayer, ileso, a un hombre que subió a la cima del Pico la Verde, en la sierra de Caranga (Proaza) y no pudo iniciar el descenso por agotamiento. Según informó el 112 se recibió el aviso a las 14.25 horas del domingo y poco después, a las 14.53 horas, el equipo de rescate llegó al lugar. Se dejó a un rescatador con el afectado, mediante una operación de ciclo de grúa corto. A continuación, mediante una grúa doble, se izó a la aeronave a ambos. Los Bomberos dejaron al afectado en Proaza.
