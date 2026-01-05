El temporal "Francis" hace estragos en la alta velocidad: parado en León el Alvia a Gijón por congelación de la vía
Los viajeros han sido informados de que se les cambiará de tren para poder seguir la marcha
Las bajas temperaturas están haciendo estragos en las conexiones de alta velocidad asturianas. El Alvia de Madrid dirección Gijón lleva más de media hora parado en León por la congelación de parte del mecanismo del cambiador de Vilecha, que hace inviable al convoy seguir con la marcha.
En un primer momento, según relatan los viajeros, los operarios han intentado despejar el hielo de la vía con una manguera de agua a presión, pero tras comprobar que no estaba funcionando han decidido buscar una opción alternativa. Según han informado, el tren retrocederá para parar en otra vía y que los usuarios puedan cambiar a otro tren y seguir su rumbo.
El cambiador de Vilecha reabrió el pasado mes de octubre, tras su conexión al futuro tramo de doble vía entre Palencia y León. Se trata de un punto importante de la red, pues es donde los trenes adaptar sus rodales para pasar de un ancho de vía ibérico al estándar, y viceversa.
Incidencias también en Cercanías
En lo que respecta a las Cercanías, la circulación de la línea C4 entre Pravia y Cudillero también se ha visto interrumpida por una avería en los sistemas de señalización. Según ha informado Adif en sus redes sociales, el personal está trabajando para intentar solucionar la incidencia lo antes posible. Mientras tanto, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados.
