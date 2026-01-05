La Universidad de Oviedo, a la cola en captación de estudiantes extranjeros

Asturias es la región con menos alumnos extranjeros en su sistema universitario, según los datos recogidos en la ultima edición del informe "La Universidad Española en Cifras", correspondiente al curso 2023-2024 y elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Del total de estudiantes del Principado, tan solo el 1,4 por ciento proceden de otros países, el porcentaje más bajo a nivel nacional.

El documento, que analiza la evolución de la matrícula universitaria y la movilidad estudiantil en el curso académico 2022-2023, deja ver que la presencia de alumnado internacional en Asturias se mantiene muy por debajo de la media nacional (4 por ciento) y lejos de comunidades como la Valenciana (7,3 por ciento) o Cataluña (5,9 por ciento).

Unos datos que remontan, aunque tímidamente, en los estudios de máster. La matrícula es reducida en términos absolutos con 1.847 estudiantes, predominando nuevamente el alumnado español (1.554 estudiantes). Aun así, el máster muestra una mayor capacidad de atracción exterior que el grado, alcanzando el 15,9 por ciento. Un porcentaje significativamente superior al del grado y alineado con la tendencia general del sistema universitario español.

Sin embargo, pese a este mayor peso relativo, Asturias solo concentra el 0,8 por ciento del total de estudiantes extranjeros de máster en España, lo que indica que su presencia en el mercado nacional e internacional de posgrado sigue siendo limitada frente a comunidades como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Menos alumnos por aula

Esta limitada atracción de estudiantes internacionales contrasta, sin embargo, con otros indicadores del sistema universitario asturiano. Asturias presenta la menor ratio de estudiantes por profesor del sistema universitario público presencial, con 10,2 alumnos de grado y máster por cada docente a tiempo completo, frente a una media nacional de 13,6. En contraposición, Cataluña, que cuenta, de media, con 15,9 alumnos por profesor.

Otro de los puntos sobre los que pone el foco el informe es la financiación asociada a la movilidad estudiantil. En este ámbito, la Universidad de Oviedo registró un saldo positivo, que ha ido creciendo en los últimos ejercicios hasta alcanzar los 11 millones de euros en el último periodo analizado (2022-2023). Un dato que refleja que Asturias recibe más financiación por estudiantes que cursan estudios en la comunidad que la que aporta por alumnos que se desplazan a otras autonomías.

En términos de volumen, el sistema universitario asturiano cuenta con 17.755 estudiantes matriculados, una cifra acorde con el tamaño demográfico de la comunidad, pero que refuerza el diagnóstico de un sistema pequeño y con limitada capacidad de atracción exterior.

En cuanto a la política de precios, el Principado figura entre las comunidades donde los costes académicos para estudiantes extranjeros no residentes no están fijados de forma obligatoria en la normativa autonómica y quedan a discreción de la universidad, dentro de los márgenes del coste del servicio, una situación compartida con otras regiones como Galicia, Navarra o Andalucía.

El informe concluye que Asturias mantiene un sistema universitario con baja presión docente y estabilidad financiera, pero afronta el reto de incrementar su proyección exterior y mejorar su capacidad para captar alumnado internacional, especialmente en un contexto de creciente competencia entre comunidades y universidades por atraer talento.