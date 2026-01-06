Asturias registró once ahogados en 2025, mismo número que en 2024

En Asturias se registraron el año pasado 11 muertes por ahogamiento, las mismas que en 2024. Y en el conjunto de España, 472. Esta última cifra convierte a 2025 en el peor año de los ocho últimos, aunque sólo representa un fallecimiento más que en el año anterior. A su vez, consolida una tendencia preocupante, a juicio de la Federación de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

El "Informe Nacional de Ahogamientos" (INA) refleja que más de la mitad de los fallecidos por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles en 2025 eran mayores de 45 años. En la mayoría de casos no había un socorrista durante el incidente. El balance del año viene marcado, además, por un dato especialmente preocupante: en diciembre de 2025, un total de 31 personas murieron por ahogamiento, lo que demuestra que el riesgo no desaparece fuera del verano, sino que se mantiene activo durante todo el año.

La cifra de ahogamientos supera en un caso a la del año anterior y constituye la segunda más alta de la serie histórica, solo después de 2017, desde que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzara a realizar estos informes hace once años, con un total de 4.602 muertes contabilizadas en el periodo 2015-2025.

La población adulta y en edad avanzada es la más vulnerable a estos accidentes, ya que la mitad de los ahogamientos se concentran en personas mayores de 45 años. Aquellos con mayor riesgo se sitúan entre los 65 y los 74 años, seguidos de los mayores de 75.

Más de la mitad, en playas

El escenario más frecuente en los ahogamientos son las playas, con más de la mitad del total, seguidas por los ríos, con 88 muertes; las piscinas, con 49, y otros espacios acuáticos como embalses, canales o puertos, el resto. Con respecto a la vigilancia, el informe señala que 422 muertes sucedieron en lugares que carecían de socorrista o en los que su atención no era activa en el momento del incidente. Tan solo en 52 de los casos sí había una vigilancia adecuada.

El informe indica que el 81,5 por ciento de los ahogamientos fueron sufridos por hombres frente a un 18,5 por ciento por mujeres y que 392 de los fallecidos eran de nacionalidad española. Asimismo, destaca que 47 menores de edad han perdido la vida por ahogamiento (10 por ciento del total), lo que remarca la necesidad de mantener una supervisión constante y llevar a cabo una "educación preventiva desde la infancia", según la RFESS.

Este tipo de muertes podrían evitarse "con una mayor conciencia social del riesgo", así como prolongando la presencia de socorristas y profesionales de la seguridad acuática durante todo el año. La Federación insiste en la necesidad de que la formación a dichos profesionales se actualice y se mejoren sus condiciones laborales.