Barbón no celebra por Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la detención de Nicolás Maduro como si de la mejor serie televisiva se tratara, ha generado a su alrededor un maremágnum de opiniones, análisis y especulaciones. Nada le hacía más falta a esta sociedad, en la que cualquiera se convierte en un avezado analista político con solo abrir su cuenta de redes sociales, que Trump decidiese dar un golpe de esta magnitud para comenzar el año. No obstante, en este ruido incesante hay un silencio que llama poderosamente la atención, el de Adrián Barbón.

Capaz de compartir desde un resumen de su agenda política hasta una fotografía con el perro de una de sus mejores amigas, incluso recientemente plasmar en un vídeo la rueda de prensa de balance del año usando como telón de fondo la canción "Superestrella" de Aitana, el presidente del Principado se ha convertido en todo un experto en redes sociales. Opina de todo lo humano y lo divino. Sin embargo, ni una palabra ha soltado aún en lo que a Venezuela se refiere.

Barbón, de pequeño. / LNE

Lo cierto es que el PSOE tiene ante este escenario una posición complicada. A las estrechas relaciones de Zapatero con el país latinoamericano se suma aquella ocasión en la que Delcy Rodríguez, quien ahora ha asumido la presidencia del país bajo la lupa estadounidense, fue recibida, violando el espacio Schengen, en el aeropuerto de Madrid por José Luis Ábalos ("¿quién es ese señor?").

No es de extrañar, por tanto, que Barbón haya decidido dejar sus habituales análisis para mejor ocasión. Estos días ha preferido hablarnos de su cumpleaños. El presidente regional sopló el domingo 47 velas y lo celebró echando la vista atrás y abriendo su álbum fotográfico personal para compartir con sus seguidores una instantánea de su infancia. Felicidades.