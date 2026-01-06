Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Barbón no celebra por Venezuela

Barbón, de pequeño.

Barbón, de pequeño.

Arturo Román

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la detención de Nicolás Maduro como si de la mejor serie televisiva se tratara, ha generado a su alrededor un maremágnum de opiniones, análisis y especulaciones. Nada le hacía más falta a esta sociedad, en la que cualquiera se convierte en un avezado analista político con solo abrir su cuenta de redes sociales, que Trump decidiese dar un golpe de esta magnitud para comenzar el año. No obstante, en este ruido incesante hay un silencio que llama poderosamente la atención, el de Adrián Barbón.

Capaz de compartir desde un resumen de su agenda política hasta una fotografía con el perro de una de sus mejores amigas, incluso recientemente plasmar en un vídeo la rueda de prensa de balance del año usando como telón de fondo la canción "Superestrella" de Aitana, el presidente del Principado se ha convertido en todo un experto en redes sociales. Opina de todo lo humano y lo divino. Sin embargo, ni una palabra ha soltado aún en lo que a Venezuela se refiere.

Barbón, de pequeño. |

Barbón, de pequeño. / LNE

Lo cierto es que el PSOE tiene ante este escenario una posición complicada. A las estrechas relaciones de Zapatero con el país latinoamericano se suma aquella ocasión en la que Delcy Rodríguez, quien ahora ha asumido la presidencia del país bajo la lupa estadounidense, fue recibida, violando el espacio Schengen, en el aeropuerto de Madrid por José Luis Ábalos ("¿quién es ese señor?").

No es de extrañar, por tanto, que Barbón haya decidido dejar sus habituales análisis para mejor ocasión. Estos días ha preferido hablarnos de su cumpleaños. El presidente regional sopló el domingo 47 velas y lo celebró echando la vista atrás y abriendo su álbum fotográfico personal para compartir con sus seguidores una instantánea de su infancia. Felicidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  2. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  3. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  4. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  5. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  6. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  7. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  8. La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve

La Universidad necesita más promoción fuera de Asturias, indican los extranjeros

La Universidad necesita más promoción fuera de Asturias, indican los extranjeros

Barbón no celebra por Venezuela

Agenda: qué hacer hoy martes 6 de enero en Asturias

Sellu nacional al área d'Urxencies del HUCA por optimizar l'usu d'antibióticos

Bezanes (Casu) yá prepara'l Trail Picu la Sienda, la carrera que percuerre 16 kilómetros de bosque y montaña en plenu parque natural

Bezanes (Casu) yá prepara'l Trail Picu la Sienda, la carrera que percuerre 16 kilómetros de bosque y montaña en plenu parque natural

Naval Azul, el nuevo paseo que abre el Cantábrico al Natahoyo y gana ciudad para Gijón

El paro desciende en Asturias (casi 2.000 personas en 2025) y ya es inferior incluso a la época de la burbuja inmobiliaria

El paro desciende en Asturias (casi 2.000 personas en 2025) y ya es inferior incluso a la época de la burbuja inmobiliaria

Fallece el violonchelista Vladimir Atapin, veterano de la OSPA y director de los conciertos del Cuevona de Ardines

Fallece el violonchelista Vladimir Atapin, veterano de la OSPA y director de los conciertos del Cuevona de Ardines
Tracking Pixel Contents