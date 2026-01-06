La borrasca "Francis" ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas

La borrasca "Francis" cumplió con los plazos anunciados. Pasadas las 19.00 horas de ayer, comenzó a llover en buena parte el Principado al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activaba un aviso amarillo por nevada que permanecerá activo hoy y que afecta al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera y los Picos. El aviso se activó con un pronóstico de nevadas que podría dejar acumulaciones de hasta 10 centímetros con una cota de nieve de entre 500 y 700 metros de altitud. Con estas previsiones, el Gobierno de Asturias desplegaba ayer todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado ante la llegada del temporal y minimizar las incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa.

El refuerzo del dispositivo se produjo ayer tras la activación del aviso amarillo por nevadas, y se mantendrá, previsiblemente, hasta el jueves. En coordinación con el 112 Asturias, el Ejecutivo autonómico puso en marcha los protocolos preventivos y alertado a todos los servicios implicados para anticipar incidencias y asegurar una respuesta rápida y coordinada.

Las calles nevadas de San Xuan de Beleño (Ponga) la noche pasada. / J. R. Gallinar

El Plan de Vialidad Invernal, operativo desde el 1 de noviembre y coordinado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, tiene como objetivo preservar la seguridad vial y reducir el impacto en la circulación durante episodios de nieve, hielo o condiciones meteorológicas adversas. El dispositivo humano está formado por 115 profesionales —técnicos, celadores, conductores y operarios— que trabajan de manera conjunta con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil.

En cuanto a medios materiales, el plan cuenta con 35 quitanieves, 8 fresadoras y otros equipos especializados, además de 15 silos de sal con una capacidad total de 1.130 toneladas, distribuidos estratégicamente por el territorio. También permanecen operativos los sistemas digitales de información y control en los puertos de montaña con riesgo de aludes (Tarna, San Isidro, Ventana, Somiedo y el acceso a Sotres), que permiten informar en tiempo real a los conductores y optimizar la gestión del tráfico. Estos sistemas incorporan señalización variable, sensores de temperatura, radares y cámaras para el seguimiento continuo del estado de las vías.

El plan establece cuatro niveles de actuación, desde peligro bajo hasta muy alto, en función de la intensidad del riesgo. En los escenarios más adversos, se comunicará la situación al 112 Asturias y se propondrá el cierre de las vías afectadas a la Central Operativa de Tráfico (COTA), que adoptará la decisión final.

Andalucía, la más afectada

El mapa de aviso meteorológicos para hoy se extiendió durante el día de ayer durante prácticamente todo el país, manteniéndose hoy. La comunidad más afectada por la borrasca ha sido Andalucía, que en los últimos días ha generado 441 incidencias en el territorio, según informó ayer el 112. La inmensa mayoría se han localizado en las provincias de Cádiz, donde se han contabilizado 220, y Málaga, con 216. De hecho, el Ayuntamiento del municipio malagueño de Monda ha solicitado la declaración de zona catastrófica para todo el término municipal tras las afectaciones sufridas por el paso de la borrasca Francis por este pueblo ubicado entre las comarcas del Valle de Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves. En varias capitales de provincia, incluida Madrid, la jornada empezó con un manto blanco.

Quince carreteras afectadas

A última hora de ayer, había unas quince carreteras en todo el país, entre las que se encuentra la A-3, transitable, pero con precaución en zonas de las provincias de Cuenca y Valencia, según informó la Dirección General de Tráfico. En concreto, la nieve afecta a esta autovía en los entornos de Minglanilla (Cuenca) y Jaraguas (Valencia), según la DGT, que pide mucha prudencia con el temporal, que puede complicar el tráfico en la tarde de este lunes.

Un caballo de la cabalgata de Reyes de Oviedo, bajo la lluvia, tras el desfile. / LUISMA MURIAS

En la red secundaria, la nieve que está dejando la borrasca Francis mantiene intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la DSA-191, en Candelario (Salamanca); y las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, en Irati, ambas en Navarra.

Además, la lluvia sigue afectando a la circulación en la provincia de Cádiz, donde se mantienen cortadas tres carreteras secundarias: la A-390, en Chiclana de la Frontera; la CA-3400, en Rincones, en ambos sentidos, y la CA-4107, en Torrecera.

La DGT pide especial precaución por los avisos de nivel naranja activados por nevadas en Cantabria y Burgos, y los de nivel amarillo en zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Al margen de la situación que está dejando la borrasca, la tónica general es de normalidad en las carreteras de toda España, a excepción de la TF-1, en Tenerife, que registra tráfico lento a su paso por Costa Adeje hacia Las Chafiras, y en Bocacangrejo sentido Güimar.

Tráfico aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno. n