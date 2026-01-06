Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

La borrasca "Francis" tiñe de blanco Asturias: puertos cerrados y problemas en la circulación

La Agencia Estatal de Meteorología desactivó este mediodía todos los avisos en el Principado

Taballes, Bimenes, esta mañana

Taballes, Bimenes, esta mañana / Mario Canteli / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La borrasca “Francis” dejó este Día de Reyes una estampa plenamente invernal en prácticamente todo el Principado, cumpliendo con las previsiones meteorológicas y tiñendo de blanco buena parte del territorio. El episodio más intenso del temporal comenzó en la tarde del domingo, poco después de las 19.00 horas, cuando se activó un aviso amarillo por nevadas que afectó al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no erró en sus pronósticos y, ya durante la madrugada, comenzaron a caer los primeros copos. A primera hora de la mañana, numerosos pueblos y zonas de montaña amanecieron cubiertos de nieve, ofreciendo imágenes propias del invierno.

No obstante, la borrasca también tuvo consecuencias negativas para la circulación. El Puerto de Pajares amaneció cerrado al tráfico pesado y con la obligación de utilizar cadenas, aunque la restricción fue levantada a lo largo de la mañana. Aun así, la nieve continúa condicionando la movilidad en gran parte de la red viaria asturiana.

Problemas en la circulación

Según informó el 112, a las 14.00 horas permanecían cerrados al tráfico los puertos de El Connio, en Cangas del Narcea, y Valdeprado, en Degaña, a los que se sumó desde primera hora de la mañana el de Ventana, en Teverga.

Además, es obligatorio el uso de cadenas en un total de 24 puertos y altos de montaña, entre ellos El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro, en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos, en Cangas del Narcea; Tarna y Collada de Arnicio, en Caso; Cerredo y Alto del Campillo, en Degaña; El Acebo, en Grandas de Salime, y Tormaleo, en Ibias.

Las cadenas también son necesarias para circular por La Colladona, en Laviana; San Ignacio de Beleño, en Ponga; La Cobertoria, en Quirós; El Cordal, en Riosa; La Colladiella, en San Martín del Rey Aurelio; los puertos de Somiedo y San Lorenzo, en el concejo de Somiedo; Piedratecha, Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo, y La Garganta, en Villanueva de Oscos.

Asimismo, la borrasca "Francis" obliga a extremar la precaución en más de una veintena de carreteras de la red autonómica y local, donde se registran importantes afecciones. Entre los tramos cerrados se encuentran la CO-4 Covadonga–Lagos, en Cangas de Onís, y la LN-8, en el tramo Tuiza–La Cubilla, en el concejo de Lena.

El frente nevoso avanzó de oriente a occidente, alcanzando también zonas del centro de Asturias. En Oviedo, el Monte Naranco amaneció completamente cubierto de nieve, una imagen poco habitual que atrajo la atención de muchos vecinos. Los mayores espesores se registraron en localidades como Pola de Laviana o Santa Eulalia de Oscos, donde la nevada fue especialmente intensa.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, informarse del estado de las carreteras antes de viajar y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno ante la persistencia del temporal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  2. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  3. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  4. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  5. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  6. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  7. La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
  8. Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas

La borrasca "Francis" tiñe de blanco Asturias: puertos cerrados y problemas en la circulación

La borrasca "Francis" tiñe de blanco Asturias: puertos cerrados y problemas en la circulación

EN DIRECTO | El temporal "Francis" cierra tres puertos y obliga a llevar cadenas en otros 24, pero mejora la situación en Pajares y el Huerna

Las leyes que vienen para este 2026 (el Gobierno asturiano aspira a aprobar 16 normas este ejercicio): salud mental, tasa turística, derechos LGTBI...

¿Hacen falta más farmacias en Asturias? Un informe afirma que se necesitan abrir 38 boticas más (en algún barrio hasta seis)

¿Hacen falta más farmacias en Asturias? Un informe afirma que se necesitan abrir 38 boticas más (en algún barrio hasta seis)

La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) "el mejor regalo de Reyes"

La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) "el mejor regalo de Reyes"

La Universidad necesita más promoción fuera de Asturias, indican los extranjeros

La Universidad necesita más promoción fuera de Asturias, indican los extranjeros

La agresividad de la gripe eleva la mortalidad en Asturias a las cotas más altas desde la pandemia

La agresividad de la gripe eleva la mortalidad en Asturias a las cotas más altas desde la pandemia

La batalla de la defensa es global y nacional, no solo local: análisis sobre los retos del sector en Asturias

La batalla de la defensa es global y nacional, no solo local: análisis sobre los retos del sector en Asturias
Tracking Pixel Contents