La borrasca "Francis" tiñe de blanco Asturias: puertos cerrados y problemas en la circulación

La borrasca “Francis” dejó este Día de Reyes una estampa plenamente invernal en prácticamente todo el Principado, cumpliendo con las previsiones meteorológicas y tiñendo de blanco buena parte del territorio. El episodio más intenso del temporal comenzó en la tarde del domingo, poco después de las 19.00 horas, cuando se activó un aviso amarillo por nevadas que afectó al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no erró en sus pronósticos y, ya durante la madrugada, comenzaron a caer los primeros copos. A primera hora de la mañana, numerosos pueblos y zonas de montaña amanecieron cubiertos de nieve, ofreciendo imágenes propias del invierno.

No obstante, la borrasca también tuvo consecuencias negativas para la circulación. El Puerto de Pajares amaneció cerrado al tráfico pesado y con la obligación de utilizar cadenas, aunque la restricción fue levantada a lo largo de la mañana. Aun así, la nieve continúa condicionando la movilidad en gran parte de la red viaria asturiana.

Problemas en la circulación

Según informó el 112, a las 14.00 horas permanecían cerrados al tráfico los puertos de El Connio, en Cangas del Narcea, y Valdeprado, en Degaña, a los que se sumó desde primera hora de la mañana el de Ventana, en Teverga.

Además, es obligatorio el uso de cadenas en un total de 24 puertos y altos de montaña, entre ellos El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro, en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos, en Cangas del Narcea; Tarna y Collada de Arnicio, en Caso; Cerredo y Alto del Campillo, en Degaña; El Acebo, en Grandas de Salime, y Tormaleo, en Ibias.

Las cadenas también son necesarias para circular por La Colladona, en Laviana; San Ignacio de Beleño, en Ponga; La Cobertoria, en Quirós; El Cordal, en Riosa; La Colladiella, en San Martín del Rey Aurelio; los puertos de Somiedo y San Lorenzo, en el concejo de Somiedo; Piedratecha, Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo, y La Garganta, en Villanueva de Oscos.

Asimismo, la borrasca "Francis" obliga a extremar la precaución en más de una veintena de carreteras de la red autonómica y local, donde se registran importantes afecciones. Entre los tramos cerrados se encuentran la CO-4 Covadonga–Lagos, en Cangas de Onís, y la LN-8, en el tramo Tuiza–La Cubilla, en el concejo de Lena.

El frente nevoso avanzó de oriente a occidente, alcanzando también zonas del centro de Asturias. En Oviedo, el Monte Naranco amaneció completamente cubierto de nieve, una imagen poco habitual que atrajo la atención de muchos vecinos. Los mayores espesores se registraron en localidades como Pola de Laviana o Santa Eulalia de Oscos, donde la nevada fue especialmente intensa.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, informarse del estado de las carreteras antes de viajar y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno ante la persistencia del temporal.