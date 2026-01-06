EN DIRECTO | El temporal "Francis" cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...

La borrasca "Francis" cumplió con los plazos anunciados. Pasadas las 19.00 horas de ayer, comenzó a llover en buena parte el Principado al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activaba un aviso amarillo por nevada que permanecerá activo hoy y que afecta al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera y los Picos. El aviso se activó con un pronóstico de nevadas que podría dejar acumulaciones de hasta 10 centímetros con una cota de nieve de entre 500 y 700 metros de altitud. Con estas previsiones, el Gobierno de Asturias desplegaba ayer todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado ante la llegada del temporal y minimizar las incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa.

Y esta mañana ya se ha dejado notar con un reguero de incidencias en carreteras. Hasta 28 puertos exigían el uso de cadenas, entre ellos el de Pajares, por donde ya no pueden circular vehículos pesados. En el Huerna, por su parte, la nieve obligaba a ciruclar con precaución y no permitía adelantar a los vehículos pesados.

En este directo iremos actualizando el estado de las carreteras y otras incidencias, así como compartiendo imágenes de las nevadas en Asturias.

Imagen de Nava, con un manto de nieve. / LNE

Nieva en lugares como Nava o Sariego. Esta imagen es de Sariego. Nieve en Sariego. / LNE

Así está el Huerna. Hay nieve, pero la carretera permanece limpia gracias al trabajo de las quitanieves. Imagen de la cámara de la DGT. El Huerna, nevado, en una imagen de la DGT. / lne

La nieve ha llegado a muchas localidades de las cuencas mineras. Y también a puntos con algo de altitud en la zona central, como en Oviedo. Esta imagen muestra la sierra del Naranco cubierta de blanco por la mañana. Vista de Oviedo por la mañana, con nieve en la sierra. / LNE

El Huerna está en nivel verde, y por la autopista se recomienda no sobrepasar los 100 km/h. Los camiones y autobuses no pueden adelantar.

A estas horas, hay en Asturias 29 puertos afectados por la nieve. Dos de ellos están ya cerrados al tráfico: Connio (Cangas del Narcea) y Valdeprado (Degaña). Hay 27 puertos que exigen cadenas, entre ellos Pajares, por donde no pueden circular vehículos pesados. Este es el listado: Puerto de Pajares (Lena). Puerto del Palo (Grandas de Salime – Puente del Infierno) Pozo de las Mujeres Muertas (Alto de Valvaler – San Antolín de Ibias – La Regla de Perandones) Alto de Bustantigo (AS-364, La Reigada – Puente Polea, por Bustantigo) Alto de la Marta (AS-364, La Reigada – Puente Polea, por Bustantigo) Puerto de San Isidro (Ujo – Puerto de San Isidro) Alto de la Bobia (El Gumio – Alto de la Garganta) Puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea – Puerto de Leitariegos) Puerto de Tarna (Riaño – Puerto de Tarna) Puerto o Collada de Arnicio (Infiesto – Campo de Caso) Puerto de Cerredo (Cornellana – Puerto de Cerredo) Alto del Campillo (San Antolín de Ibias – Degaña) Alto del Acebo (Navia – Alto del Acebo) Alto de Tormaleo (San Antolín de Ibias – Degaña) Puerto de La Colladona (Laviana – Cabañaquinta) El Fito (Arriondas) Alto del Ortiguero (Cangas de Onís – Panes) Alto de San Ignacio (Beleño – San Ignacio) Alto de la Cobertoria (Barzana de Quirós – Pola de Lena) Alto del Cordal / La Campusa (Peñamiel – Pola de Lena, por Riosa) Alto de La Colladiella (Sotrondio – Figaredo) Puerto de Somiedo (Puente de S. Martín – Puerto de Somiedo) Puerto de San Lorenzo (San Martín de Teverga – La Riera) Alto de Piedratecha (AS-350 / TI-3) Alto de Bustellán (AS-359, Pontigón – Tineo) Alto de la Casa del Puerto (Pontigón – Tineo) Alto de La Garganta (Vegadeo – Pesoz, por Alto de La Garganta)