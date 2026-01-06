Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | El temporal "Francis" cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...

Numerosos puertos asturianos están afectados y en el Huerna trabajan los operarios para limpiar la autopista

Nevada en Suares, en Bimenes.

La borrasca "Francis" cumplió con los plazos anunciados. Pasadas las 19.00 horas de ayer, comenzó a llover en buena parte el Principado al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activaba un aviso amarillo por nevada que permanecerá activo hoy y que afecta al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera y los Picos. El aviso se activó con un pronóstico de nevadas que podría dejar acumulaciones de hasta 10 centímetros con una cota de nieve de entre 500 y 700 metros de altitud. Con estas previsiones, el Gobierno de Asturias desplegaba ayer todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado ante la llegada del temporal y minimizar las incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa.

Y esta mañana ya se ha dejado notar con un reguero de incidencias en carreteras. Hasta 28 puertos exigían el uso de cadenas, entre ellos el de Pajares, por donde ya no pueden circular vehículos pesados. En el Huerna, por su parte, la nieve obligaba a ciruclar con precaución y no permitía adelantar a los vehículos pesados.

En este directo iremos actualizando el estado de las carreteras y otras incidencias, así como compartiendo imágenes de las nevadas en Asturias.

EN DIRECTO | El temporal "Francis" cierra dos puertos y obliga a llevar cadenas en otros 27, no se permiten camiones en Pajares y nieva en el Huerna

La borrasca "Francis" ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna

