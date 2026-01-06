¿Hacen falta más farmacias en Asturias? Un informe afirma que se necesitan abrir 38 boticas más (en algún barrio hasta seis)

Un total de 17 zonas de Asturias tienen una dotación de farmacias inferior a la proporción que establece la ley autonómica de este sector sanitario. El déficit se localiza en seis barrios de Oviedo y otros seis de Gijón, y además en los concejos de Siero, Llanera, Noreña y Laviana. En el conjunto de estos territorios habría que abrir 38 boticas para que se cumplieran los parámetros legales. De esa cifra total, 16 corresponden a Oviedo, otras tantas a Gijón, 2 a Noreña, y 1 a Llanera, a Lugones, a La Fresneda y a Laviana.

El estudio de la distribución de farmacias ha sido elaborado por la Sindicatura de Cuentas del Principado en el marco de un informe de fiscalización "Sobre la planificación y la ordenación de las oficinas de farmacia en el Principado de Asturias". Este documento corresponde a 2022, por lo que no sería de extrañar que, a día de hoy, la escasez en algunas de estas zonas de la región sea aún mayor debido al crecimiento demográfico de las mismas. La última autorización de nuevas boticas en Asturias data de 2002. Aunque la población global del Principado en ese año era superior a la actual, los flujos internos han dejado desfasada la planificación entonces vigente.

Tal y como anticipó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la Consejería de Salud está trabajando en la elaboración de un decreto llamado a desarrollar la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de Atención y Ordenación Farmacéutica. La propia Consejería admite la necesidad de este instrumento legal –cuya tramitación avanza fatigosamente– para poder "tramitar un nuevo concurso" y así adaptarse a "la evolución demográfica" registrada en los últimos 24 años.

Oviedo. Según el informe de la Sindicatura, los núcleos ovetenses con escasez de oficinas de farmacia son La Corredoria, donde hay dos y faltan seis (es el caso más clamoroso); Vallobín-La Florida, donde faltan tres boticas; El Cristo-Trubia, donde hacen falta dos, las mismas que en Teatinos y en Ciudad Naranco; y Ventanielles-Colloto, que necesitan una botica más cada uno. En total, 16 farmacias adicionales.

Gijón. Los núcleos más necesitados en Gijón son Roces-Montevil y el conglomerado Contrueces-Vega-La Camocha-Nuevo Roces, en los que faltan cuatro boticas en cada uno. En El Coto-Ceares-Viesques, el déficit es de tres farmacias. En La Calzada y El Natahoyo-Tremañes, se requieren dos oficinas en cada zona. Y Parque-Somió sufre un déficit de una botica. En el total del concejo gijonés, también 16 oficinas nuevas.

Planificación y densidad de farmacias. Todos los territorios citados son, a efectos administrativos, zonas básicas de salud definidas como tales en el mapa sanitario de Asturias. La Ley autonómica 1/2007, de Atención y Ordenación Farmacéutica marcó como regla general una farmacia por cada 2.500 habitantes. En Asturias están en servicio 454 farmacias, lo que arroja un promedio global de 2.224 habitantes por farmacia, según datos de 2024. Esta cifra es muy aproximada a la media nacional, que tiene como extremos los 1.152 habitantes por botica de Navarra y los 2.934 de Canarias. Volviendo al Principado, en la capital de la región, Oviedo, la media es de 2.445 habitantes por oficina. En el resto del territorio autonómico, de 2.169 por 100.000. Cosa distinta son las disfunciones que se generen en los barrios de fuerte desarrollo.

Boticas con mala salud económica. En el ámbito farmacéutico, una cuestión problemática adicional es qué sucede con los territorios que se despueblan. ¿Se cierran boticas? La realidad es que se produce una cierta selección natural y que algunas aguantan como pueden. A menos habitantes por botica, menos rentabilidad. A nivel nacional se ha creado el concepto de farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC). En el conjunto del territorio español, en 2024 se aplicó esta definición a 672 boticas, el 3 por ciento de todas las que componen la red. Lo que se les hace es aplicarles un índice corrector de márgenes de beneficio más favorable, para contribuir a su sostenimiento. En Asturias, sólo 2 de las 454 farmacias están catalogadas como VEC. La mayor concentración de boticas en precario se registra en Castilla y Léon, donde son 200 (el 12,5 por ciento de la red).

Decreto en marcha. La Consejería de Salud ha publicado la propuesta inicial de decreto, y el plazo para presentar alegaciones abarca hasta el próximo día 23. El objeto del documento se centra en regular las oficinas de farmacia y los botiquines en el Principado y también se propone corregir "la dispersión normativa existente en relación con la atención y ordenación farmacéutica". Al contrario de lo que se ha legislado en otras comunidades autónomas, la norma asturiana indica que, "al cumplimiento de la edad de 65 años, la persona titular de una oficina de farmacia dispondrá de un plazo de 60 meses [cinco años, hasta los 70] para proceder a su transmisión". Como venía sucediendo hasta ahora, tendrá que venderla y no podrá seguir siendo de su propiedad. En algunas regiones, lo que se ha ido estipulando es que, tras cumplir 70 años, el titular farmacéutico pueda mantener la propiedad pero tenga la obligación de contratar a un farmacéutico adjunto.

Farmacias de guardia. De otro lado, el decreto establece que, con carácter general, los servicios de urgencia "se organizarán por concejos". Y añade que "deberá quedar acreditado" que los habitantes de los mismos tengan acceso a la oficina de farmacia en servicio de urgencia más próxima "en un tiempo inferior a quince minutos, utilizando para el desplazamiento los medios habituales de transporte".

veinticuatro años sin concursos. La última autorización de nuevas boticas en Asturias se remonta a 2002. En aquella ocasión se ejecutó la mayor concesión de licencias de apertura de boticas de la historia del Principado: 24 nuevas farmacias. El concurso de 2002 dio lugar a una gigantesca litigiosidad, en la que se pronunciaron el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias e incluso la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).