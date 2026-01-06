La nieve obliga a cortar una carretera y a usar cadenas en varias más en el oriente de Asturias: "El problema será mayor si hiela de noche".

Aunque no nevó tanto como se había anunciado, las máquinas quitanieves, las municipales y las autonómicas, tuvieron que trabajar ayer a destajo en la zona más interior de la comarca oriental de Asturias. En Cangas de Onís, Cabrales, Onís y Ponga fue necesario retirar la nieve que cubría las carreteras de acceso a diferentes pueblos.

Cortado el acceso a los Lagos de Covadonga

En el pueblo situado a mayor altitud de la comarca, Sotres (Cabrales), a 1.050 metros sobre el nivel del mar, la nieve alcanzó los diez centímetros de espesor y fue necesaria la intervención de la máquina quitanieves para despejar la carretera que da servicio tanto a esta localidad como a la vecina Tielve, en el interior del parque nacional de los Picos de Europa.

Cadenas en Ortigueru, El Fitu y San Ignacio

A última hora de la madrugada y primera de la mañana fue necesario el uso de cadenas durante unas horas en el alto de Ortigueru, entre Cabrales y Onís; en El Fitu, entre Parres y Colunga; en San Ignacio (Ponga).

Asimismo, permanecieron cerradas durante unas horas las caso, en Cantabria; y la que va desde Covadonga hasta los lagos Enol y La Ercina.

En el concejo de Cangas de Onís, el Ayuntamiento tuvo que activar sus maquinas quitanieves para despejar los accesos a Següencu, Gamonéu de Cangas, Tresanu y Collada de Laín (zona de Onao). Más de lo mismo en el concejo de Onís, donde el Ayuntamiento tuvo que ocuparse de despejar las carreteras de Gamonéu de Onís, Demués, las Bobias, El Pedrosu y La Robellada.

Mucha nieve en Ponga

En el municipio de Ponga, la nieve superó los diez centímetros de espesor en algunos puntos y tuvo que actuar la máquina quitanieves del Principado para despejar las principales carreteras.

Al cierre de esta edición no había ninguna localidad incomunicada en la comarca, pero seguía cerrada al tráfico a carretera de los lagos de Covadonga. El alcalde de Amieva, Carlos Salazar, expresaba su temor: "El problema será mayor si hiela de noche".