La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) "el mejor regalo de Reyes"

Tras un Gordo de la Lotería de Navidad que no se atrevió a cruzar el Huerna, el Sorteo del Niño ha dejado algo más de suerte en Asturias, con un primer premio que ha caído en el bar Fergons, en el barrio de Llaranes de Avilés, y en el Kiosco Bustamante, en Colloto (Oviedo). Dos millones de euros reparte en total el 06703, o lo que es lo mismo, 200.000 euros al décimo.

Se trata de un premio muy repartido, vendido en Tenerife, Gran Canaria, Zamora, Valencia, Barcelona y Cádiz, entre otras localidades españolas. En Asturias, por el momento, se desconoce la cuantía que han repartido las administraciones regionales, aunque podría tratarse de décimos sueltos.

En el establecimiento ovetense están todavía asimilando la buena nueva, a la espera de que desde Loterías del Estado les confirmen los dédimos vendidos. Es la primera vez que dan un premio de estas características y "fue el mejor regalo de Reyes". "Esperamos que se quede en el pueblo", comentó antes los medios la propietaria del local.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid. Mientras que el tercer premio ha recaído para el 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

Asturias, entre las comunidades que más gasta

Lo cierto es que Asturias es una de las comunidad estapañolas que más gastan en el Sorteo del Niño, quizás acostumbrada ya a que la Lotería de Navidad pase de largo por la región. En esta ocasión, se vendieron en la región 153.619,50 series, lo que equivale a 30,7 millones de euros.

El resto de premios

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.