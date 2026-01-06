La Universidad necesita más promoción fuera de Asturias, indican los extranjeros

El informe "La Universidad en Cifras", publicado recientemente por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), pone de manifiesto la falta de capacidad de Asturias para atraer estudiantes extranjeros: solo el 1,4 por ciento de los matriculados en estudios de grado en la Universidad de Oviedo procede de fuera de España, el porcentaje más bajo del país. Profesores y alumnos consideran que la institución académica asturiana debería hacer un mayor esfuerzo por captar talento en el exterior. El equipo rectoral rechazó ayer valorar el documento.

La asociación Erasmus Student Network (ESN) es uno de los principales nexos de unión entre los estudiantes que llegan del extranjero y su lugar de residencia temporal, en este caso, Asturias. Si bien es cierto que el informe no contempla a los estudiantes de movilidad –como los Erasmus—, estos constituyen un primer indicador para tratar de entender qué ocurre en el Principado con el alumnado internacional. "La Universidad de Oviedo tiene un punto muy positivo, que es el gran número de convenios con universidades internacionales", explica el presidente de la asociación, Alejandro González. Sin embargo, muchos de esos jóvenes que vienen a pasar un tiempo determinado quieren quedarse, y es ahí donde suelen surgir los problemas.

"Asturias tiene un problema no solo con la captación, sino también con la retención de extranjeros", advierte González, que asegura encontrarse cada año con estudiantes que afrontan las mismas dificultades. "Desde la Universidad deberían impulsarse programas para que aquellos chavales que quieran quedarse puedan optar a hacer prácticas o incorporarse a la vida académica asturiana", razona el especialista.

Fernando García es mexicano y llegó a Asturias en el curso 2022-2023 gracias a un programa de intercambio. "Conocí la Universidad de Oviedo a través del Grupo Pachuca; fue cuando se hizo con el Real Oviedo y me llamó la atención", relata. "Al acabar el instituto te dan la opción de estudiar la carrera en España, pero las ciudades que se suelen ofertar son Madrid o Barcelona; Asturias es la gran desconocida", asegura García, que considera que el principal problema es la falta de divulgación. "Pocos conocen Asturias fuera de España; así es difícil elegirla", indica. Él, sin embargo, tras terminar la carrera, regresó al Principado, desde donde teletrabaja. "Si en otros países se fomentase más la Universidad de Oviedo, vendría más gente", sostiene.

En una situación similar se encontró a principios de este curso la argentina Malena Sciutto. "Nunca había oído hablar de Asturias hasta que decidí hacer un intercambio y las opciones eran Madrid u Oviedo", subraya. "En mi caso siempre quise estudiar la carrera en Argentina, pero para los compañeros que se decantaban por irse a España las ciudades que te explicaban en el instituto eran siempre las grandes", lamenta.

A sus 24 años, la húngara Kinga Kisjuhász optó por continuar formándose en Córdoba tras pasar un cuatrimestre en la Universidad de Oviedo. "En mi caso fue por conocer más partes de España", reconoce. "Cuando empecé mi intercambio no sabía situar Asturias en el mapa; me habría quedado allí durante todo el grado, pero no era posible por cuestiones burocráticas", explica.

La falta de visibilidad internacional, unida a las trabas administrativas y a la escasez de oportunidades para prolongar la estancia académica o profesional, dibuja un escenario complejo para la Universidad de Oviedo. Aunque los testimonios coinciden en destacar la calidad de la experiencia y del entorno, el reto para Asturias sigue siendo convertir esas estancias temporales en proyectos de vida duraderos y situarse, así, en el mapa universitario internacional.