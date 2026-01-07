177.000 euros para salvar la recogida de leche en la montaña asturiana: las subvenciones que acaba de aprobar el Principado

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, que dirige Marcelino Marcos Líndez, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a compensar las dificultades en la recogida de leche en explotaciones ganaderas de montaña, con una dotación total de 177.000 euros, en el marco del régimen de ayudas de mínimis ( subvenciones públicas de la Unión Europea para empresas, de bajo importe, que no requieren notificación a la Comisión Europea).

Según la resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las ayudas tienen como finalidad “preservar la viabilidad de esta actividad, garantizar la recogida de la producción y apoyar un modelo de desarrollo sostenible adaptado a las singularidades del territorio asturiano”.

Las subvenciones se conceden a entidades que han acreditado la recogida de leche de vacuno, ovino y caprino en concejos de montaña, de acuerdo con los requisitos fijados en las bases reguladoras aprobadas el pasado mes de octubre. La convocatoria contaba con un presupuesto inicial de 200.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permaneció abierto durante el mes de noviembre.

El apoyo económico beneficiará finalmente a dos cooperativas lácteas (Central Lechera Asturiana y Valcor Sociedad Cooperativa Asturiana), que prestan el servicio de recogida en zonas de montaña y que “garantizan la continuidad de las rutas que dan cobertura a un total de 293 productores”, según recoge la propia resolución.

Desde la Consejería se subraya que esta medida busca “garantizar la continuidad de la recogida de leche en explotaciones ubicadas en territorios con especiales condicionantes geográficos”, donde los costes logísticos y las distancias suponen “un obstáculo añadido para la actividad ganadera y para el mantenimiento del tejido productivo”.

Asimismo, el departamento autonómico destaca que esta línea de ayudas refuerza su compromiso con el sector lácteo, “especialmente con las explotaciones de menor dimensión y aquellas localizadas en zonas con mayores dificultades estructurales”, con el objetivo de mantener el empleo rural y el equilibrio territorial.

La resolución completa puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias pinchando en este enlace.