Asturias afronta una jornada de lluvias generalizadas tras el paso de la borrasca Francis

La borrasca “Francis” se resiste a abandonar Asturias, aunque lo hace ya con menor intensidad tras el temporal que dejó nieve y complicaciones durante la madrugada del día de Reyes. Para hoy se espera una jornada marcada por los cielos mayormente nubosos y lluvias generalizadas en prácticamente toda la región.

Las precipitaciones serán persistentes, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con un ambiente claramente invernal y húmedo. En las zonas de montaña aún es probable que se registren nevadas, si bien la cota de nieve continúa en ascenso, pasando de los alrededor de 500 metros de ayer hasta situarse en torno a los 1.200 metros a lo largo de la jornada.

El frío seguirá presente en el Principado, aunque con una ligera tendencia al alza. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los 9 grados en áreas del interior, mientras que las mínimas se mantendrán entre 0 y 3 grados, especialmente a primeras horas del día. Los termómetros continuarán recuperándose de forma progresiva y, de cara a mañana, se espera que las máximas puedan llegar hasta los 14 grados en Oviedo.

En líneas generales, mejoran las condiciones meteorológicas tras el temporal de nieve que asoló Asturias en la madrugada de Reyes. No obstante, la región seguirá bajo un ambiente húmedo e inestable, con lluvias y temperaturas aún bajas para la época, aunque con un ligero aumento progresivo de las máximas conforme avance la semana.