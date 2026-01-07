Asturias afronta una jornada de lluvias generalizadas tras el paso de la borrasca Francis
Las temperaturas continuarán bajas, con máximas que alcanzarán los 9 grados en el interior y mínimas entre 0 y 3 grados, aunque se espera una ligera subida
La borrasca “Francis” se resiste a abandonar Asturias, aunque lo hace ya con menor intensidad tras el temporal que dejó nieve y complicaciones durante la madrugada del día de Reyes. Para hoy se espera una jornada marcada por los cielos mayormente nubosos y lluvias generalizadas en prácticamente toda la región.
Las precipitaciones serán persistentes, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con un ambiente claramente invernal y húmedo. En las zonas de montaña aún es probable que se registren nevadas, si bien la cota de nieve continúa en ascenso, pasando de los alrededor de 500 metros de ayer hasta situarse en torno a los 1.200 metros a lo largo de la jornada.
El frío seguirá presente en el Principado, aunque con una ligera tendencia al alza. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los 9 grados en áreas del interior, mientras que las mínimas se mantendrán entre 0 y 3 grados, especialmente a primeras horas del día. Los termómetros continuarán recuperándose de forma progresiva y, de cara a mañana, se espera que las máximas puedan llegar hasta los 14 grados en Oviedo.
En líneas generales, mejoran las condiciones meteorológicas tras el temporal de nieve que asoló Asturias en la madrugada de Reyes. No obstante, la región seguirá bajo un ambiente húmedo e inestable, con lluvias y temperaturas aún bajas para la época, aunque con un ligero aumento progresivo de las máximas conforme avance la semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve