"En Asturias, lo peor de la gripe ha pasado", dice la consejera de Salud

“La incidencia de la gripe está descendiendo, y esta semana es un 2,5% menor que la de la semana pasada”, ha declarado esta mañana Conchita Saavedra, consejera de Salud del Principado, durante una visita a Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio).

Según la doctora Saavedra, la incidencia de la epidemia gripal se sitúa actualmente en Asturias en 123 casos semanales por 100.000 habitantes, “menos que hace dos semanas”. El pico de la curva tuvo lugar “hace dos semanas, con 175 casos por 100.000 habitantes”, señaló la Consejera, quien apostilló que “según los números, lo peor ha pasado”.

La citada tendencia descendente no significa que ya no haya gripe: “Hay casos y tenemos que esperar. Todavía es muy pronto porque acaban las vacaciones y empieza otra vez el colegio. Hay que esperar porque puede haber un repunte de la incidencia en lo que queda de enero”.

"Menos urgencias" que en años previos

Acerca de la presión que sufren los centros sanitarios de la región (por ejemplo, el Hospital de Cabueñes, de Gijón), Conchita Saavedra indicó que “estamos igual que otros años, incluso tenemos menos urgencias”. Con todo, matizó, “son unos días complicados para los profesionales de los servicios de urgencias porque estamos con días festivos; pero en lo que son números tenemos las mismas urgencias incluso menos que el año anterior”.

La titular de Salud restó peso a los elevados datos de mortalidad de diciembre y enero que ofrece el Sistema MoMo: “Es muy pronto también, porque el MoMo da datos estimatorios de lo que puede ocurrir o está pasando. Nosotros entendemos que estamos en una situación similar a las de otros años”.

Los peligros de la gripe

Dicho lo cual, la consejera de Salud recordó que “pensar que un cuadro gripal no es grave supone un error”. Y abundó: “Siempre estamos diciendo que es una causa fuerte de morbilidad y mortalidad, y que tenemos que prevenir con la vacunación y con todas las medidas disponibles, porque para las personas vulnerables es causa de ingreso y de muerte”.