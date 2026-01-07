Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
Renfe lanza una promoción especial hasta el 18 de enero
Renfe, compañía publica que explota la alta velocidad ferroviaria en Asturias, lanzará este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.
La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario. La citada pormoción, pues, afecta a Asturias.
El Principado cuenta con seis frecuencias al día con sentido por Madrid, que operan dos trenes AVE, dos Avlo y tres Alvia.
Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete 'Básico' (la opción más económica) para pasar a la modalidad 'Elige', que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).
Asimismo, los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se hizo eco en sus redes sociales de esta promoción.
